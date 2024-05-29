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Из УПК исключат нормы по продлению срока досудебного расследования до сообщения о подозрении

11:12, 29 мая 2024
Верховная Рада внесет изменения в порядок продления срока досудебного расследования следственным судьей для приведения его в соответствие с законом об отмене «правок Лозового».
Из УПК исключат нормы по продлению срока досудебного расследования до сообщения о подозрении
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 8 декабря 2023 г. Верховная Рада приняла закон об отмене «правок Лозового» №3509-IX, которым были внесены изменения в УПК, в частности изменены положения об исчислении сроков досудебного расследования.

Таким образом, срок досудебного расследования теперь исчисляется с момента уведомления лица о подозрении до дня обращения в суд с обвинительным актом, ходатайством о применении принудительных мер, ходатайством об освобождении лица от уголовной ответственности, ходатайством о закрытии уголовного производства или до дня принятия решения о прекращении уголовного производства.

До изменений срок досудебного расследования исчислялся с момента внесения сведений об уголовном правонарушении в ЕРДР или вынесении постановления о начале досудебного расследования в порядке, установленном статьей 615 УПК, до дня обращения в суд с обвинительным актом, ходатайством о применении принудительных мер.

В то же время в статье 295-1 УПК остаются положения о продлении срока досудебного расследования до уведомления о подозрении.

Народные депутаты, включая главу Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Сергея Ионушаса, зарегистрировали законопроект 11265, которым, среди прочего, предлагается исключить эти положения.

Так, срок досудебного расследования преступления может быть продлен следственным судьей по ходатайству следователя до 6 месяцев – вследствие особой сложности производства, до 12 месяцев – вследствие исключительной сложности производства (статья 294 УПК).

Действующая статья 295-1 УПК предусматривает, что в случаях, предусмотренных ст. 294 УПК, продление срока досудебного расследования осуществляется на основании определения следственного судьи, вынесенного по соответствующему ходатайству прокурора или следователя.

Далее статья различает, что указывается в ходатайстве о продлении срока досудебного расследования до уведомления лицу о подозрении, а также, что указывается в ходатайстве о продлении срока досудебного расследования после уведомления о подозрении.

Авторы законопроекта предлагают нормы относительно требований к ходатайству о продлении срока досудебного расследования до уведомления о подозрении исключить. Соответственно исключается и норма ч. 4 ст. 295-1, согласно которой следственный судья отказывает в удовлетворении ходатайства о продлении срока досудебного расследования до уведомления лицу о подозрении в случае его противоправности и необоснованности.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», этим же законопроектом 11265 предлагается законодательно урегулировать вопросы обеспечения осуществления уголовных производств, которые не завершились принятием судебного решения по существу в связи с тем, что материалы уголовных производств в целом или их отдельные части были уничтожены, потеряны в результате вооруженной агрессии, временной оккупации или находятся во владении незаконных органов.

Автор: Наталя Мамченко 

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