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З КПК виключать норми щодо продовження строку досудового розслідування до повідомлення про підозру

11:12, 29 травня 2024
Верховна Рада внесе зміни до порядку продовження строку досудового розслідування слідчим суддею для приведення його у відповідність із законом про скасування «правок Лозового».
З КПК виключать норми щодо продовження строку досудового розслідування до повідомлення про підозру
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», 8 грудня 2023 року Верховна Рада ухвалила закон про скасування «правок Лозового» №3509-IX, яким були внесені зміни до КПК, зокрема змінені положення щодо обчислення строків досудового розслідування.

Таким чином, строк досудового розслідування тепер обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

До змін строк досудового розслідування обчислювався з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 КПК, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів тощо.

Водночас у статті 295-1 КПК залишаються положення щодо продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру.

Народні депутати, включно с очільником Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Сергієм Іонушасом зареєстрували законопроект 11265, яким, серед іншого, пропонується виключити ці положення.

Так, наразі строк досудового розслідування злочину може бути продовжений слідчим суддею за клопотанням слідчого до 6 місяців – внаслідок особливої складності провадження, до 12 місяців – внаслідок виняткової складності провадження (стаття 294 КПК).

Чинна стаття 295-1 КПК передбачає, що у випадках, передбачених ст. 294 КПК, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Далі стаття розрізняє, що зазначається у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру, а також, що вказується у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Автори законопроекту пропонують норми стосовно вимог до клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру виключити. Відповідно виключається і норма ч. 4 ст. 295-1, за якою слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», цим же законопроектом 11265 пропонується законодавчо врегулювати питання щодо забезпечення здійснення кримінальних проваджень, які не завершилися ухваленням судового рішення по суті у зв’язку з тим, що матеріали кримінальних проваджень у цілому або їх окремі частини були знищені, втрачені внаслідок збройної агресії, тимчасової окупації або знаходяться у володінні незаконних органів.

Автор: Наталя Мамченко 

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