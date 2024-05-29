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Банкрутство та захист прав інтелектуальної власності: огляд практики КГС ВС

12:22, 29 травня 2024
Опубліковано огляд актуальної судової практики КГС ВС за квітень 2024 року.
Банкрутство та захист прав інтелектуальної власності: огляд практики КГС ВС
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Верховний Суд поділився огляд актуальної судової практики КГС ВС за квітень 2024 року. В огляді висвітлено низку правових позицій в окремих категоріях спорів, що належать до господарської юрисдикції.  

Так, у постановах у справах про банкрутство сформульовано правові висновки щодо:

  • фраудаторності правочину;
  • банкрутства селянського (фермерського) господарства та права постійного користування земельною ділянкою;
  • порядку відкриття провадження у справі про банкрутство, зловживання правами та визначення кола осіб, які мають право оскаржувати ухвалу про відкриття провадження у справі про банкрутство.

У постановах у справах щодо захисту прав інтелектуальної власності, а також пов’язаних з антимонопольним та конкурентним законодавством наведено висновки стосовно: 

  • охоронюваних законом інтересів благодійної організації у спорі про визнання недійсним патенту на винахід;
  • застосування розпорядження АМКУ від 3 березня 2022 року № 1-рп «Про деякі питання організації діяльності Антимонопольного комітету України в умовах воєнного стану до припинення чи скасування воєнного стану» в контексті наявності чи відсутності обставин для зупинення перебігу строків надання інформації.

У постановах у справах щодо корпоративних спорів, корпоративних прав містяться висновки про:

  • ефективність обрання позивачем такого способу захисту, як визнання недійсним акта приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ задля захисту своїх прав стягувача у виконавчому провадженні;
  • обов’язковість / необов’язковість повідомлення акціонера / акціонерів про перенесений час (годину) проведення загальних зборів акціонерного товариства;
  • дотримання всіх етапів збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів.

У постановах у справах щодо земельних відносин та права власності викладено правові висновки про:

  • правовстановлювальні документи, які надають право користування водними об’єктами чи землями водного фонду;
  • право територіальної громади на витребування будівель гуртожитків із чужого незаконного володіння.

У постановах у спорах, що виникають із правочинів, зроблено висновки щодо:

  • підстав звернення прокурора з позовом в інтересах держави в особі головного розпорядника бюджетних коштів про визнання недійсним правочину, укладеного підприємством об’єднання громадян за результатами проведення закупівлі робіт за бюджетні кошти, та застосування наслідків недійсності правочину;
  • визначення належного відповідача у справах про відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, їх посадовою або службовою особою;
  • процедури публічної закупівлі (робіт) та укладеного за результатами її проведення довгострокового договору публічної закупівлі робіт за відсутності у державному або місцевому бюджеті відповідних бюджетних асигнувань на момент проведення торгів та укладення договору.

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