«Ограниченно годных» больше нет: военнообязанные имеют 9 месяцев на перекомиссию

Военнообязанные с таким статусом должны будут пройти перекомиссию, где их признают «пригодными» или «непригодными» к службе.

Как писала «Судебно-юридическая газета», украинцы, признанные «ограниченно пригодными» к военной службе, в течение 9 месяцев должны пройти повторную военно-врачебную комиссию.

«Граждане Украины, которые были признаны «ограниченно пригодными» к военной службе до 4 мая 2024 года, в течение 9 месяцев подлежат повторному медицинскому осмотру с целью определения пригодности к военной службе», - сказал спикер Министерства обороны, старший лейтенант Дмитрий Лазуткин.

Он подчеркнул, что автоматический перевод в категорию «пригодных» или «непригодных» в действующем законодательстве не предусмотрен, этот вопрос решает исключительно ВЛК.

Отметим, что «пригодных» к военной службе в зависимости от степени функциональности разделят на четыре категории. В Минздраве объяснили, что установлены четкие критерии определения степени пригодности к военной службе. Теперь они совмещают Международную статистическую классификацию болезней и родственных проблем здравоохранения (МКБ-10) (с тысячами диагнозов) и степень нарушения функций. Степень годности к военной службе устанавливается в соответствии с Расписанием болезней, пояснениями к нему и таблицами дополнительных требований к состоянию здоровья.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, как будут определять пригодность военнообязанных по новому приказу о ВЛК.

Отметим, что 4 мая вступили в силу изменения в Положение о ВЛК и новое расписание болезней для определения степени годности к военной службе.

В новом раскладе болезней есть следующие категории:

Непригодны к военной службе с исключением из военного учета

Непригодны к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев

Пригодны к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВВУЗ, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны

Временно непригодны. Требуют лечения, отпуска, освобождения от исполнения служебных обязанностей

Временно непригодны. Нуждаются в лечении

Согласно новым изменениям, при определении «пригодности» или «непригодности» военнообязанного будет учитываться не только его болезни, но и нарушение функций организма, к которым привели эти заболевания. Об этом заявила директор Департамента здравоохранения Минобороны Оксана Сухорукова в эфире телемарафона.

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