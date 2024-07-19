В Раде инициируют усиление контроля за производством и оборотом БАДов

На рынке фиксируются десятки случаев, когда медицинский препарат регистрируется и продается как БАД.

Парламентский Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендует Верховной Раде принять в первом чтении законопроект №11389 по усовершенствованию регулирования производства и обращения пищевых дополнителей. Документ предусматривает приведение украинского законодательства к требованиям соответствующей Директивы ЕС и устраняет возможность для манипуляций, когда лекарства продаются под видом БАДов.

Как сообщил глава комитета, народный депутат от фракции «Слуга Народа» Михаил Радуцкий, последние несколько лет Комитет совместно с Министерством здравоохранения работали над законом, который урегулировал бы оборот биологически активных добавок, ведь назначение БАДов является вспомогательным, поэтому их регулирование должно отличаться от обращения лекарств.

Как отметил Радуцкий, сейчас на рынке фиксируются десятки случаев, когда медицинский препарат регистрируется и продается как БАД. Это вводит в заблуждение потребителя и несет риски для здоровья.

«Для устранения законодательных пробелов Минздрав разработал законопроект №11389. Документ определяет четкие механизмы введения в обращение пищевых дополнителей, а также компонентов, которые могут использоваться для их производства – минералов, витаминов, веществ с питательным или физиологическим эффектом. Их перечень и максимально допустимые дозы утвердит Минздрав», – рассказал глава профильного комитета.

Он добавил, что проект закона ужесточает ответственность за производство и реализацию БАДов, которые не отвечают требованиям законодательства.

«Устанавливается процедура введения в обращение пищевых дополнителей, ведения перечня таких сообщений и размещения их на официальном сайте Госпотребпотребслужбы», - проинформировал Михаил Радуцкий.

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