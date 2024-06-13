Приміщень для розміщення дисциплінарних інспекторів досі немає, для їх ремонту потрібно багато часу і десятки мільйонів – Рада правосуддя

Вища рада правосуддя поки що не може самостійно вирішити проблему з розміщенням Служби дисциплінарних інспекторів.

Джерело фото - ВРП

У Вищої ради правосуддя виникла проблема з розміщенням Служби дисциплінарних інспекторів, яку вирішити самостійно вона виявилася нездатною.

Як розповів 3 червня під час засідання Робочої групи із забезпечення належного фінансування судової влади керівник Секретаріату Ради правосуддя Михайло Шумило, станом на червень 2024 року Вища рада правосуддя виявилася неспроможною вирішити питання з розміщенням Служби дисциплінарних інспекторів.

Справа в тому, що двоповерховий будинок за адресою вулиця Тарасівська, буд. 15-А, який у 2023 році був відведений під розміщення Служби дисциплінарних інспекторів та відділу забезпечення Служби, знаходиться в аварійному стані та потребує капітальної реконструкції, аж до ремонту фундаменту будинку.

Лише за попередніми розрахунками ВРП, на ремонт будівлі потрібне щонайменше 36 млн. гривень, яких у розпорядженні Ради правосуддя наразі немає.

Разом з тим, як зазначили у Раді правосуддя, в цілому стан будівлі такий, що є сумніви в доцільності витрачання мільйонів гривень на капітальний ремонт.

«Стан цієї будівлі такий, що простіше її знести та побудувати новий будинок», - повідомив присутнім Михайло Шумило.

Наразі оцінкою стану будинку та перспективою його реконструкції займається USAID, який, за інформацією ВРП, вже погодився «вкластися» у ремонт будинку.

У будь-якому випадку, як розповів керівник Секретаріату ВРП, навіть якщо USAID погодиться відремонтувати будівлю на вулиці Тарасівська, ремонтні роботи будуть здійснюватися протягом 1-1,5 років.

Разом з тим, за наявною інформацією, вже у вересні буде завершено конкурси на посади керівника, заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів та 24 дисциплінарних інспекторів.

Відтак, дисциплінарних інспекторів, а також працівників відділу забезпечення Служби (загалом – близько 50 осіб) буде необхідно десь розміщувати.

Оскільки будівля на вулиці Тарасівська знаходиться у аварійному стані, то, як вже повідомляла «Судово-юридична газета», у ВРП розглядають варіант тимчасового розміщення Служби дисциплінарних інспекторів у приміщеннях Шевченківського районного суду міста Києва.

Однак, як розповів Михайло Шумило, і з цим варіантом є проблеми. Справа в тому, що у Шевченківському райсуді вільними є тільки ті приміщення, які також потребують проведення ремонтних робіт, хоча й не в такому обсязі, що на вулиці Тарасівська.

Відповідне фінансування ремонтних робіт у Шевченківському райсуді також може взяти на себе USAID, однак у такому випадку фактично виходить так, що USAID за кошти американських платників податків має відремонтувати як основну будівлю Служби дисциплінарних інспекторів, так і тимчасові приміщення.

Крім того, Михайло Шумило розповів присутнім, що зусилля керівництва ВРП знайти якійсь альтернативні варіанти забезпечення Служби дисциплінарних інспекторів приміщеннями, придатними для роботи, фактично зазнали краху, адже ані Фонд державного майна, ані АРМА та інші структури, на захотіли допомогти Раді правосуддя.

Таким чином, ситуація із забезпеченням Служби дисциплінарних інспекторів приміщеннями близька до критичної і можливим є варіант, коли конкурс на посади дисциплінарних інспекторів буде завершено, але працювати інспекторам фізично не буде де.

Автор В’ячеслав Хрипун

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