Хто не проходитиме ВЛК і хто зможе стати на військовий облік дистанційно – Кабмін вніс суттєві зміни до порядку ведення військового обліку

Кабмін вніс низку суттєвих змін до порядку ведення військового обліку та до порядку проведення призову на військову службу.

Уряд 12 червня опублікував постанову від 7 червня 2024 р. №675, якою вніс зміни до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабміну №1487, і нещодавно прийнятого Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабміну від 16 травня 2024 р. №560.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», серед ключових змін наступні.

Кабмін прибрав з умов відстрочки для доглядачів-осіб, які мають одного із своїх батьків з інвалідністю II групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю II групи обов’язкову наявність висновку ЛКК (який мала подати особа, що потребує догляду).

Також Кабмін передбачив, що українці, які були зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк більше 3 місяців, зможуть подати заяву про взяття на військовий облік через закордонну дипломатичну установу без необхідності особистої явки до ТЦК. Однак – за певних умов, про які нижче.

Ще однією новелою є уточнення стосовно того, хто підлягає направленню на медичний огляд.

По-перше, до досягнення 25-річного віку особи, які пройшли базову загальновійськову підготовку чи базову військову службу, не направляються на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду.

По-друге, під час воєнного стану направлення призовників на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду здійснюється лише у разі їх прийняття на військову службу у добровільному порядку.

По-третє, встановлено, що процедура надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації у зв’язку з бронюванням не передбачає направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду. Крім того, не передбачатиме ВЛК і процедура надання відстрочки для певних посадовців.

Крім того, Кабмін вніс зміни щодо можливості направлення ТЦК до Національної поліції звернення про адміністративне затримання та доставлення осіб, що порушують правила військового обліку і законодавство про мобілізацію, в електронному вигляді.

Так, відтепер у п. 56 Порядку №1487 уточнено, що Національна поліція за зверненням ТЦК, яке може надсилатися в електронному вигляді засобами інформаційної взаємодії, здійснює адміністративне затримання та доставлення призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210, 210-1 КУпАП.

Хто зможе стати на військовий облік дистанційно

Серед новел – встановлюється, що особиста присутність призовників, військовозобов’язаних та резервістів для зняття або виключення з військового обліку у ТЦК не обов’язкова.

Також взяття на військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів у ТЦК зможе здійснюватися без їх особистої присутності у випадку, визначеному у підпункті 10-1 пункту 1 додатка 2. При цьому взяття на військовий облік здійснюється за умови наявності закордонного паспорта у випадку подання заяви про взяття на військовий облік через закордонну дипломатичну установу України згідно з підпунктом 10-1 пункту 1 додатка 2 та військово-облікового документа у разі, якщо він видавався та не був втрачений.

При цьому зміни до згаданого підпункту 10 п. 1 додатка 2 передбачають наступне.

Громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк більше 3 місяців, зобов’язані протягом 30 днів з дня набрання чинності постановою КМУ від 16 травня 2024 р. № 563 стати на військовий облік одним з таких способів:

прибуття особисто до ТЦК;

шляхом подання заяви про взяття на військовий облік у довільній формі разом із відомостями, визначеними додатком 4 до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, та копії першої сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон до ТЦК, яким такого громадянина України знято з військового обліку, через закордонну дипломатичну установу України.

Заява подається громадянином України закордонній дипломатичній установі України особисто разом із паспортом громадянина України для виїзду за кордон, який після прийняття заяви повертається громадянину України, або засобами поштового зв’язку разом з копією першої сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Закордонна дипломатична установа України надсилає заяву з визначеними документами відповідному ТЦК на їх адресу електронної пошти, яка розміщена на їх офіційному веб-сайті, у 7-денний строк.

Але постанова містить й інші зміни.

Направлення на ВЛК призовників, інформування ТЦК про зміну місця проживання

Так, п. 22 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабміну №1487, доповнено нормою про те, що «під час воєнного стану направлення призовників на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду здійснюється лише у разі їх прийняття на військову службу у добровільному порядку».

Також у новій редакції викладено підпункт 6 п. 24 Порядку, який встановлював до змін, що з метою забезпечення персонально-первинного військового обліку виконавчі органи місцевих рад здійснюють інформування у 7-денний строк ТЦК про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які:

прибули для проживання з адміністративно-територіальних одиниць, що обслуговуються іншими виконавчими органами місцевих рад, без зняття з військового (персонально-первинного військового) обліку за задекларованим чи зареєстрованим місцем проживання;

вибули до нового місця проживання за межі адміністративно-територіальної одиниці без зняття з військового (персонально-первинного) обліку.

За новою редакцією виконавчі органи місцевих рад здійснюють у 7-денний строк інформування ТЦК про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які прибули для проживання з адміністративно-територіальних одиниць, що обслуговуються іншими виконавчими органами місцевих рад, за задекларованим чи зареєстрованим місцем проживання. Норму про тих, хто вибув до нового місця проживання, таким чином, з цього підпункту виключили.

В іншій редакції викладено п. 29 Порядку.

Так, до змін було передбачено, що призовники, військовозобов’язані та резервісти, які вибувають за межі України на постійне місце проживання або на строк більше 3 місяців, направляються виконавчими органами місцевих рад до відповідного ТЦК для зняття з військового обліку та вилучення військово-облікових документів. Цю норму виключено.

Також до змін було передбачено, що картки первинного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, виключених з персонально-первинного військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на постійне місце проживання, а також вибуттям для проживання на територію адміністративно-територіальної одиниці, що обслуговується іншими виконавчими органами місцевих рад, зберігаються протягом 5 років та знищуються після їх чергового звіряння з обліковими даними відповідних ТЦК із складенням акта. Картки первинного обліку призовників, виключених з персонально-первинного військового обліку, зберігаються до досягнення такими громадянами 28-річного віку.

Змінами до п. 29 передбачили, що ці картки первинного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, знятих з військового обліку у зв’язку з вибуттям для проживання на територію адміністративно-територіальної одиниці, що обслуговується іншими виконавчими органами місцевих рад, зберігаються протягом 5 років та знищуються після їх чергового звіряння з обліковими даними відповідних ТЦК із складенням акта, а картки первинного обліку призовників, виключених з персонально-первинного військового обліку, зберігаються до досягнення такими громадянами 26-річного віку.

Стосовно яких посадовців комісія при ТЦК не розглядатиме питання відстрочки

Крім того, внесені зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабміну від 16 травня 2024 р. № 560.

Вони зокрема стосуються сфери діяльності комісій при ТЦК, які утворюються для розгляду питань надання військовозобов’язаним відстрочки від призову на військову службу.

До змін було визначено, що питання надання відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації заброньованим на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями комісією не розглядаються.

Після змін уточнено, що комісії при ТЦК не будуть розглядати питання надання відстрочок заброньованим за підприємствами, установами і організаціями, а також посадовим (службовим) особам, зазначеним у підпунктах 16—23 пункту 1 додатка 5 до Порядку №560.

А саме, йдеться про наступні категорії посадових та службових осіб, стосовно яких питання надання відстрочок комісія при ТЦК не розглядатиме:

керівники міністерств та їх заступники, керівники державних органів, органів державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України

народні депутати України

судді, судді Конституційного Суду України, члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, керівник служби дисциплінарних інспекторів ВРП, його заступник, дисциплінарні інспектори ВРП

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

Голова та інші члени Рахункової палати

працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів) Міноборони, Збройних Сил, Держспецтрансслужби, Держспецзв’язку, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Національної гвардії, Держприкордонслужби, Управління державної охорони, апарату МВС та експерти установ експертної служби МВС

дипломатичні службовці, які займають дипломатичні посади, МЗС, а також особи, які мають дипломатичний ранг Надзвичайний і Повноважний Посол

державні службовці, які готують висновки до проектів нормативно-правових актів, проводять їх фахову, наукову, юридичну експертизу та/або експертизу прийнятих нормативно-правових актів, державні службовці, які безпосередньо виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, роботи з розроблення програмного забезпечення, адміністрування баз даних, впровадження та підтримки новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в органах, що забезпечують діяльність Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України

Відповідно, фактично у новій редакції викладено п. 58 Порядку.

Так, до змін він передбачав, що за наявності підстав для одержання відстрочки військовозобов’язані (крім заброньованих) особисто подають на ім’я голови комісії ТЦК заяву, до якої додаються документи, що підтверджують право на відстрочку, або копії. Органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації зобов’язані оформити відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язаним працівникам (державним службовцям), які заброньовані у порядку, визначеному КМУ, у ТЦК на території відповідальності якого вони розміщуються.

Після змін цей пункт передбачатиме, що за наявності підстав для одержання відстрочки військовозобов’язані (крім заброньованих та посадових (службових) осіб, зазначених у підпунктах 16—23 пункту 1 додатка 5 особисто подають на ім’я голови комісії районного (міського) ТЦК або його відділу заяву і відповідні документи. Тобто – додано виключення про згаданих вище держслужбовців, суддів тощо.

Органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації зобов’язані оформити відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язаним працівникам (державним службовцям), які заброньовані у порядку, визначеному КМУ, а також посадовим (службовим) особам, зазначеним у підпунктах 16—23 пункту 1 додатка 5, у районному (міському) ТЦК, на території відповідальності якого вони розміщуються.

Додається норма про те, що відповідні органи, в яких працюють посадові (службові) особи, зазначені у підпунктах 16—23 пункту 1 додатка 5, надсилають завірену копію довідки про надання таким особам відстрочки до ТЦК, у якому така особа перебуває на військовому обліку.

Відповідне доповнення внесли і до п. 60.

Відстрочка посадовим (службовим) особам, зазначеним в підпунктах 16—23 пункту 1 додатка 5, надається на строк їх перебування на відповідній посаді територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, зазначеним в абзаці другому пункту 58 цього Порядку. У разі звільнення зазначених посадових (службових) осіб чи переведення на посаду, не зазначену в підпунктах 16—23 пункту 1 додатка 5, відповідний орган державної влади, інший державний орган в одноденний строк інформує шляхом надсилання листа відповідний ТЦК, який оформив військовозобов’язаному відстрочку, для її анулювання, а також ТЦК, у яких така особа перебуває на військовому обліку.

Також уточнено, що процедура надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації у зв’язку з бронюванням та відстрочки, передбаченої підпунктами 16—23 пункту 1 додатка 5, не передбачає направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду.

Тобто, відповідні посадовці не будуть направлятися на ВЛК.

Щодо доглядачів

Пункт 61, який стосується військовозобов’язаних, які здійснюють догляд (постійний догляд), доповнено нормою, що у разі відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані утримувати осіб, зазначених у пункті 13 ч. 1 статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», за умови наявності кількох військовозобов’язаних осіб, особа з інвалідністю I чи II групи складає заяву за формою згідно з додатком 15, де зазначає особу, яку вона обирає для здійснення свого утримання (догляду).

Нагадаємо, п. 13 стосується військовозобов’язаних, які мають одного із своїх батьків з інвалідністю I чи II групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані їх утримувати (крім випадків, якщо такі особи самі є особами з інвалідністю, потребують постійного догляду, перебувають під арештом (крім домашнього арешту), відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі). У разі відсутності невійськовозобов’язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю I чи II групи може лише одна особа з числа військовозобов’язаних за вибором такої особи з інвалідністю.

Також, як зазначали на початку матеріалу, прибрали обов’язковість висновку ЛКК для осіб з інвалідністю ІІ групи, які потребують догляду.

До 25 років особи, які пройшли базову підготовку чи службу – без ВЛК

Внесено зміни і до п. 66 Порядку, який визначав (до змін), що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані:

до досягнення 25-річного віку, які пройшли базову загальновійськову підготовку відповідно до статті 101 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» чи базову військову службу;

з числа громадян, які проходили військову службу та були звільнені із служби у запас у зв’язку із звільненням з полону.

Так, після змін п. 66 визначатиме, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані:

до досягнення 25-річного віку, які пройшли базову загальновійськову підготовку відповідно до статті 10-1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» чи базову військову службу. Такі особи до досягнення 25-річного віку не направляються на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду;

з числа громадян, які проходили військову службу та були звільнені із служби у запас у зв’язку із звільненням з полону.

Нагадаємо, такі особи можуть бути призвані на військову службу за їх згодою.

Також нагадаємо, що базова загальновійськова підготовка проводиться у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, навчальних частинах (центрах) ЗСУ, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, закладах освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, а також у закладах вищої освіти всіх форм власності.

Автор: Наталя Мамченко

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