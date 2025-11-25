«Перебуваємо на переломному моменті»: Макрон заявив, що переговори набирають нового імпульсу

Емманюель Макрон підкреслив, що «абсолютною умовою такої твердої угоди є міцні гарантії безпеки».

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що з'явився шанс досягти реального прогресу до міцного миру в Україні, абсолютною умовою якого є надійні гарантії безпеки для українців. Про це він сказав на засіданні «Коаліції охочих».

«Ми явно перебуваємо на переломному моменті. Переговори набирають нового імпульсу, і ми повинні будь-що зберегти цей темп…нарешті з’явився реальний шанс досягти справжнього прогресу на шляху до міцної, справедливої мирної угоди», - сказав він.

«Україна вже мала свою частку обіцянок, які були розірвані російською агресією, тому надійні, тверді гарантії безпеки — це необхідність. Я б сказав, що саме це і є головним, фундаментальним завданням усієї коаліції», - зазначив лідер Франції.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія, Франція та Німеччина представили контрпропозиції до 28-пунктового американського «мирного плану».

