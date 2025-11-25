  1. В Украине

«Находимся на переломном моменте»: Макрон заявил, что переговоры набирают новый импульс

18:06, 25 ноября 2025
Эммануэль Макрон подчеркнул, что «абсолютным условием такого прочного соглашения являются надежные гарантии безопасности».
Фото: Getty Images
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что появился шанс достичь реального прогресса к прочному миру в Украине, абсолютным условием которого являются надежные гарантии безопасности для украинцев. Об этом он сказал на заседании «Коалиции желающих».

«Мы явно находимся в переломный момент. Переговоры набирают новый импульс, и мы должны любой ценой сохранить этот темп… наконец появился реальный шанс добиться настоящего прогресса на пути к прочному, справедливому мирному соглашению», — сказал он.

Макрон подчеркнул, что «абсолютным условием такого прочного соглашения являются надежные гарантии безопасности».

«Украина уже получила свою долю обещаний, которые были разрушены российской агрессией, поэтому надежные, твердые гарантии безопасности — это необходимость. Я бы сказал, что именно это и есть главная, фундаментальная задача всей коалиции», — отметил лидер Франции.

Ранее сообщалось, что Великобритания, Франция и Германия представили контрпредложения к 28-пунктному американскому «мирному плану».

россия Украина война Эмманюэль Макрон

