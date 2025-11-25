«Находимся на переломном моменте»: Макрон заявил, что переговоры набирают новый импульс

Эммануэль Макрон подчеркнул, что «абсолютным условием такого прочного соглашения являются надежные гарантии безопасности».

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что появился шанс достичь реального прогресса к прочному миру в Украине, абсолютным условием которого являются надежные гарантии безопасности для украинцев. Об этом он сказал на заседании «Коалиции желающих».

«Мы явно находимся в переломный момент. Переговоры набирают новый импульс, и мы должны любой ценой сохранить этот темп… наконец появился реальный шанс добиться настоящего прогресса на пути к прочному, справедливому мирному соглашению», — сказал он.

Макрон подчеркнул, что «абсолютным условием такого прочного соглашения являются надежные гарантии безопасности».

«Украина уже получила свою долю обещаний, которые были разрушены российской агрессией, поэтому надежные, твердые гарантии безопасности — это необходимость. Я бы сказал, что именно это и есть главная, фундаментальная задача всей коалиции», — отметил лидер Франции.

Ранее сообщалось, что Великобритания, Франция и Германия представили контрпредложения к 28-пунктному американскому «мирному плану».

