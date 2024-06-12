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Кабмін опублікував постанову, якою прибрав з умов відстрочки доглядачам за особами з інвалідністю ІІ групи обов’язкову наявність висновку ЛКК

17:06, 12 червня 2024
Довідка ЛКК для підтвердження догляду для певної категорії осіб тепер не потрібна.
Кабмін опублікував постанову, якою прибрав з умов відстрочки доглядачам за особами з інвалідністю ІІ групи обов’язкову наявність висновку ЛКК
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Кабмін оприлюднив постанову від 7 червня, якою змінено перелік документів для надання відстрочки для доглядачів за особами з інвалідністю. А саме, Уряд виключив з переліку документів, що підтверджують право на відстрочку від призову на військову службу по мобілізації, норми щодо подання висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоровʼя про потребу в постійному догляді (для осіб з інвалідністю ІІ групи).

Зміни внесені до підпункту 13 пункту 1 додатка 5 до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 р. № 560, а саме у графу «Документи, що підтверджують право на відстрочку».

Так, документи, які надають для відстрочки особи, які мають одного із своїх батьків з інвалідністю I чи II групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані їх утримувати (крім випадків, якщо такі особи самі є особами з інвалідністю, потребують постійного догляду, перебувають під арештом (крім домашнього арешту), відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі), наступні:

  • для особи, яка зайнята доглядом, — документи, що підтверджують родинні зв’язки, та один із документів що підтверджує неможливість інших осіб, які не є військовозобов’язаними та які зобов’язані за законом утримувати одного із своїх батьків з інвалідністю І чи ІІ групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи, здійснювати догляд за ними: інвалідність такої особи, її потребу у постійному догляді, перебування під арештом (крім домашнього арешту), відбування покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі, документи про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд або акт про встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду) (додаток 8), у якому зазначаються відомості про відсутність інших осіб, які могли б здійснювати такий догляд;
  • для особи, яка потребує догляду, — один із документів, що підтверджує інвалідність особи, яка потребує догляду: довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ, або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”, “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”, в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Таким чином серед документів, які мала надати особа, яка потребує догляду, Кабмін виключив висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу в постійному догляді (для осіб з інвалідністю II групи).

Відповідні зміни внесено постановою КМУ від 7 червня 2024 р. № 675.

Автор: Наталя Мамченко 

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Кабмін опублікував постанову, якою прибрав з умов відстрочки доглядачам за особами з інвалідністю ІІ групи обов’язкову наявність висновку ЛКК

Довідка ЛКК для підтвердження догляду для певної категорії осіб тепер не потрібна.

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