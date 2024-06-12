Кабмін опублікував постанову, якою прибрав з умов відстрочки доглядачам за особами з інвалідністю ІІ групи обов’язкову наявність висновку ЛКК

Кабмін оприлюднив постанову від 7 червня, якою змінено перелік документів для надання відстрочки для доглядачів за особами з інвалідністю. А саме, Уряд виключив з переліку документів, що підтверджують право на відстрочку від призову на військову службу по мобілізації, норми щодо подання висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоровʼя про потребу в постійному догляді (для осіб з інвалідністю ІІ групи).
Зміни внесені до підпункту 13 пункту 1 додатка 5 до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 р. № 560, а саме у графу «Документи, що підтверджують право на відстрочку».
Так, документи, які надають для відстрочки особи, які мають одного із своїх батьків з інвалідністю I чи II групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані їх утримувати (крім випадків, якщо такі особи самі є особами з інвалідністю, потребують постійного догляду, перебувають під арештом (крім домашнього арешту), відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі), наступні:
Таким чином серед документів, які мала надати особа, яка потребує догляду, Кабмін виключив висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я про потребу в постійному догляді (для осіб з інвалідністю II групи).
Відповідні зміни внесено постановою КМУ від 7 червня 2024 р. № 675.
Автор: Наталя Мамченко
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