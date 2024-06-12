Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Кабмин опубликовал постановление, которым убрал из условий отсрочки смотрителям за лицами с инвалидностью ІІ группы обязательное заключение ЛКК

17:06, 12 июня 2024
Справка ЛКК для подтверждения ухода для определенной категории лиц теперь не требуется.
Кабмин опубликовал постановление, которым убрал из условий отсрочки смотрителям за лицами с инвалидностью ІІ группы обязательное заключение ЛКК
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабмин обнародовал постановление от 7 июня, которым изменен перечень документов для предоставления отсрочки для смотрителей за лицами с инвалидностью. А именно, Правительство исключило из перечня документов, подтверждающих право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, нормы по представлению заключения врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения о необходимости постоянного ухода (для лиц с инвалидностью II группы).

Изменения внесены в подпункт 13 пункта 1 приложения 5 в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 г. № 560, а именно в графу «Документы, подтверждающие право на отсрочку».

Так, документы, которые предоставляют для отсрочки лица, имеющие одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы или одного из родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы, при условии отсутствия других лиц, не являющихся военнообязанными в соответствии с законом обязаны их содержать (кроме случаев, если такие лица сами являются лицами с инвалидностью, нуждаются в постоянном уходе, находятся под арестом (кроме домашнего ареста), отбывают наказание в виде ограничения или лишения свободы), следующие:

  • для лица, занятого уходом, — документы, подтверждающие родственные связи, и один из документов подтверждающий невозможность других лиц, не военнообязанных и обязанных по закону содержать одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы или одного из родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы, осуществлять уход за ними: инвалидность такого лица, его потребность в постоянном уходе, пребывание под арестом (кроме домашнего ареста), отбывание наказания в виде ограничения или лишение свободы, документы о получении компенсации (помощи, надбавки) на уход или акт об установлении факта осуществления лицом ухода (постоянного ухода) (приложение 8), в котором указываются сведения об отсутствии других лиц, которые могли бы осуществлять такой уход;
  • для лица, нуждающегося в уходе, — один из документов, подтверждающий инвалидность лица, нуждающегося в уходе: справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией по форме, утвержденной Минздравом, или удостоверение, подтверждающее соответствующий статус, или пенсионное удостоверение или удостоверение , что подтверждает назначение социальной помощи в соответствии с Законами Украины «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью», «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью», в которых указана группа и причину инвалидности или справка для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

Таким образом, среди документов, которые должно предоставить лицо, нуждающееся в уходе, Кабмин исключил заключение врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения о необходимости в постоянном уходе (для лиц с инвалидностью II группы).

Соответствующие изменения внесены постановлением КМУ от 7 июня 2024 г. №675.

Автор: Наталья Мамченко 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Без явки в ТЦК – постоянно проживающие за рубежом граждане смогут стать на военный учет дистанционно

Украинцы за границей смогут подать заявление о взятии на военный учет в произвольной форме через заграничное дипломатическое учреждение без необходимости личной явки в ТЦК.

Кабмин опубликовал постановление, которым убрал из условий отсрочки смотрителям за лицами с инвалидностью ІІ группы обязательное заключение ЛКК

Справка ЛКК для подтверждения ухода для определенной категории лиц теперь не требуется.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец: Действия, которые имели место в Одесском ТЦК дискредитируют тех, кто сейчас на передовой борется за жизнь для нашей страны и людей

Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец направил письма ГБР, ВСП, Нацполу и МВД с требованием предоставить правовую оценку действиям участников конфликта в Одесском ТЦК.

Может ли суд устанавливать факт осуществления постоянного ухода за родственниками для решения вопроса отсрочки или увольнения с военной службы – ответ Верховного Суда

Верховный Суд объяснил, может ли мужчина для получения отсрочки или увольнения с военной службы обратиться в суд за установлением факта постоянного ухода за родственниками.

Председатель Комитета по нацбезопасности Александр Завитневич: перед тем, как объявлять о пакете вооружения, нужно обращать внимание, когда оно будет у нас

По некоторым видам вооружения задержка со снабжением была более месяца, по другим – 2-3 месяца, что сильно влияет, когда мы планируем какие-то военные операции – председатель Комитета по нацбезопасности Александр Завитневич.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Стойка
    Оксана Стойка
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Аріна Літвінова
    Аріна Літвінова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Павло Слободянюк
    Павло Слободянюк
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва