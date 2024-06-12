Кабмин опубликовал постановление, которым убрал из условий отсрочки смотрителям за лицами с инвалидностью ІІ группы обязательное заключение ЛКК

Кабмин обнародовал постановление от 7 июня, которым изменен перечень документов для предоставления отсрочки для смотрителей за лицами с инвалидностью. А именно, Правительство исключило из перечня документов, подтверждающих право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, нормы по представлению заключения врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения о необходимости постоянного ухода (для лиц с инвалидностью II группы).
Изменения внесены в подпункт 13 пункта 1 приложения 5 в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 г. № 560, а именно в графу «Документы, подтверждающие право на отсрочку».
Так, документы, которые предоставляют для отсрочки лица, имеющие одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы или одного из родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы, при условии отсутствия других лиц, не являющихся военнообязанными в соответствии с законом обязаны их содержать (кроме случаев, если такие лица сами являются лицами с инвалидностью, нуждаются в постоянном уходе, находятся под арестом (кроме домашнего ареста), отбывают наказание в виде ограничения или лишения свободы), следующие:
Таким образом, среди документов, которые должно предоставить лицо, нуждающееся в уходе, Кабмин исключил заключение врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения о необходимости в постоянном уходе (для лиц с инвалидностью II группы).
Соответствующие изменения внесены постановлением КМУ от 7 июня 2024 г. №675.
Автор: Наталья Мамченко
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