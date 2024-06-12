Кабмин опубликовал постановление, которым убрал из условий отсрочки смотрителям за лицами с инвалидностью ІІ группы обязательное заключение ЛКК

Справка ЛКК для подтверждения ухода для определенной категории лиц теперь не требуется.

Кабмин обнародовал постановление от 7 июня, которым изменен перечень документов для предоставления отсрочки для смотрителей за лицами с инвалидностью. А именно, Правительство исключило из перечня документов, подтверждающих право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, нормы по представлению заключения врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения о необходимости постоянного ухода (для лиц с инвалидностью II группы).

Изменения внесены в подпункт 13 пункта 1 приложения 5 в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 г. № 560, а именно в графу «Документы, подтверждающие право на отсрочку».

Так, документы, которые предоставляют для отсрочки лица, имеющие одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы или одного из родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы, при условии отсутствия других лиц, не являющихся военнообязанными в соответствии с законом обязаны их содержать (кроме случаев, если такие лица сами являются лицами с инвалидностью, нуждаются в постоянном уходе, находятся под арестом (кроме домашнего ареста), отбывают наказание в виде ограничения или лишения свободы), следующие:

для лица, занятого уходом, — документы, подтверждающие родственные связи, и один из документов подтверждающий невозможность других лиц, не военнообязанных и обязанных по закону содержать одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы или одного из родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы, осуществлять уход за ними: инвалидность такого лица, его потребность в постоянном уходе, пребывание под арестом (кроме домашнего ареста), отбывание наказания в виде ограничения или лишение свободы, документы о получении компенсации (помощи, надбавки) на уход или акт об установлении факта осуществления лицом ухода (постоянного ухода) (приложение 8), в котором указываются сведения об отсутствии других лиц, которые могли бы осуществлять такой уход;

для лица, нуждающегося в уходе, — один из документов, подтверждающий инвалидность лица, нуждающегося в уходе: справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией по форме, утвержденной Минздравом, или удостоверение, подтверждающее соответствующий статус, или пенсионное удостоверение или удостоверение , что подтверждает назначение социальной помощи в соответствии с Законами Украины «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью», «О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью», в которых указана группа и причину инвалидности или справка для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

Таким образом, среди документов, которые должно предоставить лицо, нуждающееся в уходе, Кабмин исключил заключение врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения о необходимости в постоянном уходе (для лиц с инвалидностью II группы).

Соответствующие изменения внесены постановлением КМУ от 7 июня 2024 г. №675.

Автор: Наталья Мамченко

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