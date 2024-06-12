«Жесткие отключения от электроэнергии»: украинцев предупредили о мошеннической схеме

Мошенники нечестным способом увеличивают аудиторию своих телеграмм-каналов.

Иллюстративное фото из открытых источников

Украинцев предупредили о мошенниках, которые, используя логотип «Укрэнерго», распространяют фейковую информацию о «жестких отключениях от электроэнергии». Об этом сообщает Укрэнерго.

В частности, отмечается, что скрин с фейковым «предупреждением о жестоких отключениях» прислали подписчики. В нем мошенники «предупреждают» о якобы жестких отключениях в Днепре.

«Отмечаем – «Укрэнерго» никогда не публикует графики почасовых отключений в регионах. На ложность сообщения указывают даже грамматические ошибки – энергетики никогда не напишут отключение от электроэнергии. Мошенники, публикуя откровенно ложные сообщения об отключениях, таким нечестным способом увеличивают аудиторию своих телеграмм-каналов», – пояснили в компании.

Также в Укрэнерго напомнили, что достоверную информацию о применении мер ограничения потребления можно найти на официальных страницах в соцсетях Минэнерго, НЭК «Укрэнерго», облэнерго и местных органов власти.

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