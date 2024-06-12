За время военного положения в Украине разоблачили 480 групп, которые специализировались на незаконном пересечении границы

Злоумышленники обещали содействие в незаконном пересечении гражданам.

Источник фото: ГПСУ

За период военного положения в Украине было разоблачено 480 преступных групп, которые организовывали незаконное пересечение границы для граждан. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко во время брифинга.

«За время военного положения уже разоблачены более 480 преступных групп, которые специализировались на том, что обещали содействие в незаконном пересечении гражданам», - отметил Демченко.

По его словам, эти преступные группировки специализировались на оказании помощи в нелегальном пересечении границы, пользуясь сложной ситуацией в стране.

Разоблачение таких групп стало возможным благодаря тесному сотрудничеству с другими правоохранительными органами и оперативными мероприятиями, направленными на обеспечение безопасности государственной границы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.