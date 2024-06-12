Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что страна выйдет из ОДКБ

Пашинян подчеркнул, что страна выйдет из военного союза во главе с рф, когда армянские власти «посчитают это нужным».

Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в рамках «правительственного часа» в парламенте Армении, передает Factor.am

Этот военно-политический блок де-факто возглавляет россия, а входят в него также Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

Пашинян подчеркнул, что страна выйдет из ОДКБ, когда армянские власти «посчитают это нужным».

«Выйдем. Мы решим, когда», – подчеркнул премьер-министр.

Ранее сегодня было объявлено о полном выводе российских миротворцев из бывшей непризнанной республики Нагорный Карабах, которую Азербайджан вернул под свой контроль. Об этом заявили в министерстве обороны Азербайджана.

Личный состав, вооружение и техника российской миротворческой миссии полностью покинули территорию Азербайджана.

Как известно, российские миротворцы находились на территории непризнанного Карабаха с 10 ноября 2020 года.

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