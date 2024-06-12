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Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що країна вийде з ОДКБ

16:39, 12 червня 2024
Пашинян наголосив, що країна вийде з військового союзу на чолі з рф, коли вірменська влада «вважатиме це за потрібне».
Прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що країна вийде з ОДКБ
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Вірменія вийде з Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Про це заявив прем'єр-міністр Нікол Пашинян у межах «урядової години» в парламенті Вірменії, передає Factor.am

Цей військово-політичний блок де-факто очолює росія, а входять до нього також Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан і Узбекистан.

Пашинян наголосив, що країна вийде з ОДКБ, коли вірменська влада «вважатиме це за потрібне».

«Вийдемо. Ми вирішимо, коли», – підкреслив прем'єр-міністр.

Раніше сьогодні було оголошено про повне виведення російських «миротворців» із колишньої невизнаної республіки Нагірний Карабах, яку Азербайджан повернув під свій контроль. Про це заявили в Міністерстві оборони Азербайджану.

Особовий склад, озброєння і техніка російської миротворчої місії повністю покинули територію Азербайджану.

Як відомо, російські «миротворці» перебували на території невизнаного Карабаху з 10 листопада 2020 року.

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