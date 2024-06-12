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За час воєнного стану в Україні викрили 480 груп, які спеціалізувалися на незаконному перетині кордону

21:12, 12 червня 2024
Зловмисники обіцяли сприяння в незаконному перетині громадянам.
За час воєнного стану в Україні викрили 480 груп, які спеціалізувалися на незаконному перетині кордону
Джерело фото: ДПСУ
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За період воєнного стану в Україні було викрито 480 злочинних груп, які організовували незаконний перетин кордону для громадян. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко під час брифінгу.

«За час воєнного стану вже викрито більш як 480 злочинних груп, які спеціалізувалися на тому, що обіцяли сприяння в незаконному перетині громадянам», – зазначив Демченко.

За його словами, ці злочинні угруповання спеціалізувалися на наданні допомоги в нелегальному перетині кордону, користуючись складною ситуацією в країні.

Викриття таких груп стало можливим завдяки тісній співпраці з іншими правоохоронними органами та оперативними заходами, спрямованими на забезпечення безпеки державного кордону.

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