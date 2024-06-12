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«Жорсткі відключення від електроенергії»: українців попередили про шахрайську схему

21:29, 12 червня 2024
Шахраї нечесним способом збільшують аудиторію своїх телеграм-каналів.
«Жорсткі відключення від електроенергії»: українців попередили про шахрайську схему
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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Українців попередили про шахраїв, які, використовуючи логотип «Укренерго», поширюють фейкову інформацію про «жорсткі відключення від електроенергії». Про це повідомляє Укренерго.

Зокрема зазначається, що скрін із фейковим «попередженням про жорстокі відключення» прислали підписники. У ньому шахраї «попереджають» про нібито жорсткі відключення у Дніпрі.

«Наголошуємо – «Укренерго» ніколи не публікує графіки погодинних відключень в регіонах. На неправдивість повідомлення вказують навіть граматичні помилки – енергетики ніколи не напишуть «відключення від електроенергії». Шахраї, публікуючи відверто неправдиві повідомлення про відключення, таким нечесним способом збільшують аудиторію своїх телеграм-каналів», - пояснили у компанії.

Також в Укренерго нагадали, що достовірну інформацію про застосування заходів обмеження споживання можна знайти на офіційних сторінках у соцмережах Міненерго, НЕК «Укренерго», обленерго та місцевих органів влади.

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