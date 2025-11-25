КСУ розглядає справу щодо гарантій для працівників, призваних або прийнятих на військову службу на особливий період

Заявники звернулися до КСУ з клопотаннями перевірити на відповідність Конституції зміни до частини третьої статті 119 Кодексу законів про працю, а саме: слова «зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток» замінено словами «зберігаються місце роботи і посада».

Фото: КСУ

Велика палата КСУ 25 листопада на відкритій частині пленарного засідання у формі усного провадження продовжила розгляд справи за конституційними скаргами Сороки Віктора Володимировича, Карпенка Романа Миколайовича, Прокопенка Юрія Олексійовича, Дудкевича Едуарда Валентиновича, Романенка Олександра Володимировича, Ільюшонок Олени Юріївни. Про це повідомив КСУ.

Заявники звернулися до Конституційного Суду України з клопотаннями перевірити на відповідність Конституції України підпункт 17 пункту 1 розділу І Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин“ від 1 липня 2022 року № 2352–ІХ, яким унесено зміни до частини третьої статті 119 Кодексу законів про працю України, а саме: слова «зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток» замінено словами «зберігаються місце роботи і посада“.

На думку заявників, оспорюваний припис вказаного закону є неконституційним, оскільки звужує зміст та обсяг існуючих прав на нарахування і виплату середнього заробітку працівникам, призваним на військову службу під час дії особливого періоду, порушує принцип верховенства права та гарантії, передбачені для громадян, які перебувають на військовій службі.

Судді-доповідачі у цій справі Віктор Кичун, Василь Лемак, Олег Первомайський, Петро Філюк, Галина Юровська.

Як зазначив головуючий на пленарному засіданні Олександр Петришин, 4 листопада ц.р. Суд розпочав розгляд цієї справи на відкритій частині пленарного засідання, під час якого заслухав пояснення суб’єктів права на конституційну скаргу Віктора Сороки, Юрія Прокопенка, Олени Ільюшонок, представника Президента України у Конституційному Суді України Сергія Дембовського. Свої позиції також виклали залучені учасники конституційного провадження – Міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова та Військовий омбудсман Ольга Кобилинська.

Олександр Петришин також нагадав, що Суд на попередньому пленарному засіданні задовольнив клопотання постійного представника Верховної Ради України у Конституційному Суді України Максима Дирдіна про залучення інших учасників конституційного провадження, а саме: представників Міністерства фінансів України, Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України та Федерації роботодавців України.

Під час пленарного засідання 25 листопада ц.р. Суд розглянув низку клопотань учасників конституційного провадження: суб’єктів права на конституційну скаргу Юрія Прокопенка, Едуарда Дудкевича та постійного представника Верховної Ради України у Конституційному Суді України Максима Дирдіна.

Суд заслухав позиції залучених учасників конституційного провадження: голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галини Третьякової, Міністра фінансів України Сергія Марченка, заступника Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Дар’ї Марчак, заступника Голови Федерації роботодавців України Сергія Біленького, а також учасника конституційного провадження – постійного представника Верховної Ради України у Конституційному Суді України Максима Дирдіна.

Дослідивши матеріали справи на відкритих частинах пленарних засідань, Суд перейшов до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення.

Фото: КСУ

