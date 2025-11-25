КСУ рассматривает дело относительно гарантий для работников, призванных или принятых на военную службу на особый период

Заявители обратились в КСУ с просьбами проверить на соответствие Конституции изменения в часть третью статьи 119 Кодекса законов о труде, а именно: слова «сохраняются место работы, должность и средний заработок» заменены словами «сохраняются место работы и должность».

Большая палата КСУ 25 ноября на открытой части пленарного заседания в форме устного производства продолжила рассмотрение дела по конституционным жалобам Сороки Виктора Владимировича, Карпенко Романа Николаевича, Прокопенко Юрия Алексеевича, Дудкевича Эдуарда Валентиновича, Романенко Александра Владимировича, Илюшонок Елены Юрьевны. Об этом сообщил КСУ.

Заявители обратились в Конституционный Суд Украины с просьбами проверить на соответствие Конституции Украины подпункт 17 пункта 1 раздела I Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации трудовых отношений» от 1 июля 2022 года № 2352–IX, которым внесены изменения в часть третью статьи 119 Кодекса законов о труде Украины, а именно: слова «сохраняются место работы, должность и средний заработок» заменены словами «сохраняются место работы и должность».

По мнению заявителей, оспариваемое предписание указанного закона является неконституционным, поскольку сужает содержание и объем существующих прав на начисление и выплату среднего заработка работникам, призванным на военную службу в период действия особого периода, нарушает принцип верховенства права и гарантии, предусмотренные для граждан, находящихся на военной службе.

Судьи-докладчики по этому делу — Виктор Кичун, Василий Лемак, Олег Первомайский, Петр Филюк, Галина Юровская.

Как отметил председательствующий на пленарном заседании Александр Петришин, 4 ноября текущего года Суд начал рассмотрение этого дела на открытой части пленарного заседания, во время которого заслушал пояснения субъектов права на конституционную жалобу Виктора Сороки, Юрия Прокопенко, Елены Илюшонок, представителя Президента Украины в Конституционном Суде Украины Сергея Дембовского. Свою позицию также изложили привлеченные участники конституционного производства — Министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова и Военный омбудсман Ольга Кобылинская.

Александр Петришин также напомнил, что Суд на предыдущем пленарном заседании удовлетворил ходатайство постоянного представителя Верховной Рады Украины в Конституционном Суде Украины Максима Дырдина о привлечении других участников конституционного производства, а именно: представителей Министерства финансов Украины, Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины и Федерации работодателей Украины.

Во время пленарного заседания 25 ноября текущего года Суд рассмотрел ряд ходатайств участников конституционного производства: субъектов права на конституционную жалобу Юрия Прокопенко, Эдуарда Дудкевича и постоянного представителя Верховной Рады Украины в Конституционном Суде Украины Максима Дырдина.

Суд заслушал позиции привлеченных участников конституционного производства: председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, Министра финансов Украины Сергея Марченко, заместителя Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Дарьи Марчак, заместителя председателя Федерации работодателей Украины Сергея Беленького, а также участника конституционного производства — постоянного представителя Верховной Рады Украины в Конституционном Суде Украины Максима Дырдина.

Исследовав материалы дела на открытых частях пленарных заседаний, Суд перешел к закрытой части пленарного заседания для принятия решения.

