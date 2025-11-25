  1. Відео
На Закарпатті затримали інкасаторів, які за $16500 доставляли ухилянтів до кордону — відео

18:05, 25 листопада 2025
Правоохоронці затримали інкасаторів, які доставляли порушників до українсько-угорського кордону.
На Закарпатті правоохоронці викрили канал незаконного переправлення за кордон чоловіків призовного віку. Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Правоохоронці за силової підтримки військовослужбовців відділу прикордонної служби «Лужанка» та спецпідрозділу КОРД зупинили інкасаторський автомобіль, який рухався з увімкненими проблисковими маячками.

«В обладнаному бронекапсулою службовому авто одного з банків двоє його співробітників везли до кордону з Угорщиною «клієнта», - заявили у ДПСУ.

Зазначається, що послуги організатори оцінили у $16500, частину яких vip-пасажир встиг передати, решту мав сплатити після потрапляння на територію Угорщини.

