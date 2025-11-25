На Закарпатье задержали инкассаторов, которые за $16500 доставляли уклонистов к границе — видео

Правоохранители задержали инкассаторов, доставлявших нарушителей к украинско-венгерской границе.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Закарпатской области правоохранители разоблачили канал незаконного переправления за границу мужчин призывного возраста. Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

Правоохранители при силовой поддержке военнослужащих отдела пограничной службы «Лужанка» и спецподразделения КОРД остановили инкассаторский автомобиль, который двигался с включенными проблесковыми маячками.

«В оборудованном бронекапсулой служебном авто одного из банков двое его сотрудников везли к границе с Венгрией “клиента”», — заявили в ГПСУ.

Отмечается, что услуги организаторы оценили в $16500, часть которых vip-пассажир успел передать, остальное должен был выплатить после попадания на территорию Венгрии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.