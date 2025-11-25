Пенсіонер продовжує ходити на роботу — чи можна одночасно отримувати повну пенсію і зарплату

Працюючі пенсіонери можуть отримувати зарплату й повну пенсію, але зобов’язані своєчасно повідомляти про працевлаштування, аби уникнути переплат і перерахунків.

Пенсійний фонд оприлюднив важливі роз’яснення щодо правил для працюючих пенсіонерів та тих, хто планує офіційно працевлаштуватися.

Правильне та своєчасне інформування про зміну статусу зайнятості допоможе уникнути зайвих перерахунків, переплат і непорозумінь із розміром пенсійних виплат.

Значна кількість пенсіонерів продовжує працювати або розглядає можливість повернення на ринок праці. Саме тому ПФУ нагадує основні вимоги законодавства щодо нарахування пенсії, перерахунку виплат та обов’язку повідомляти про працевлаштування.

Як розраховується пенсія

Пенсія визначається індивідуально — залежно від набутого страхового стажу та заробітної плати, з якої сплачені внески.

При цьому розмір виплат не залежить від зарплати, яку пенсіонер отримує після призначення пенсії.

Пенсіонер має право продовжувати працювати, навіть на тій самій посаді. Виняток — особи, які отримують пенсію за вислугу років.

Перерахунок для працюючих пенсіонерів

Кожні два роки тим, хто продовжував працювати після призначення пенсії, здійснюється перерахунок. Він проводиться з урахуванням нового страхового стажу або стажу та заробітку, набутого після виходу на пенсію.

Важливо повідомляти про працевлаштування

Закон «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» зобов’язує кожну застраховану особу інформувати Пенсійний фонд про зміну статусу зайнятості.

Про цей обов’язок пенсіонера повідомляють у заяві та пам’ятці, яку він підписує при оформленні пенсії.

Якщо факт роботи встановлено, але пенсіонер не повідомив про це своєчасно, розмір пенсії переглядається.

У разі переплат повернення коштів можливе:

добровільно, або

шляхом утримання 20% із пенсії.

Як повідомити ПФУ

Пенсіонерам, які планують працевлаштуватися, рекомендують негайно інформувати ПФУ. Зробити це можна:

особисто у підрозділі Пенсійного фонду,

або онлайн — через вебпортал електронних послуг ПФУ (portal.pfu.gov.ua).

Важливо для ФОПів

Пенсіонери, які зареєстрували підприємницьку діяльність, але фактично не вели її, все одно вважаються працюючими, доки не подадуть документи про припинення діяльності ФОП.

Відсутність доходу не є підставою вважати людину непрацюючим пенсіонером.

