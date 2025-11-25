Пенсионер продолжает ходить на работу — можно ли одновременно получать полную пенсию и зарплату
Пенсионный фонд опубликовал важные разъяснения относительно правил для работающих пенсионеров и тех, кто планирует официально трудоустроиться.
Правильное и своевременное информирование об изменении статуса занятости поможет избежать лишних перерасчетов, переплат и недоразумений с размером пенсионных выплат.
Значительное количество пенсионеров продолжает работать или рассматривает возможность возвращения на рынок труда. Именно поэтому ПФУ напоминает основные требования законодательства относительно начисления пенсии, перерасчета выплат и обязанности сообщать о трудоустройстве.
Как рассчитывается пенсия
Пенсия определяется индивидуально — в зависимости от приобретенного страхового стажа и заработной платы, с которой были уплачены взносы.
При этом размер выплат не зависит от зарплаты, которую пенсионер получает после назначения пенсии.
Пенсионер имеет право продолжать работать, даже на той же должности. Исключение — лица, получающие пенсию за выслугу лет.
Перерасчет для работающих пенсионеров
Каждые два года тем, кто продолжал работать после назначения пенсии, проводится перерасчет. Он осуществляется с учетом нового страхового стажа или стажа и заработка, полученных после выхода на пенсию.
Важно сообщать о трудоустройстве
Закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» обязывает каждое застрахованное лицо информировать Пенсионный фонд об изменении статуса занятости.
Об этой обязанности пенсионера уведомляют в заявлении и памятке, которые он подписывает при оформлении пенсии.
Если факт работы установлен, но пенсионер не сообщил об этом своевременно, размер пенсии пересматривается.
В случае переплат возврат средств возможен:
- добровольно, или
- путем удержания 20% из пенсии.
Как сообщить ПФУ
Пенсионерам, которые планируют трудоустроиться, рекомендуют незамедлительно информировать ПФУ. Сделать это можно:
- лично в подразделении Пенсионного фонда,
- или онлайн — через веб-портал электронных услуг ПФУ (portal.pfu.gov.ua).
Важно для ФЛП
Пенсионеры, которые зарегистрировали предпринимательскую деятельность, но фактически ею не занимались, все равно считаются работающими, пока не подадут документы о прекращении регистрации ФЛП.
Отсутствие дохода не является основанием считать человека неработающим пенсионером.
