Пенсионер продолжает ходить на работу — можно ли одновременно получать полную пенсию и зарплату

19:00, 25 ноября 2025
Пенсионный фонд опубликовал важные разъяснения относительно правил для работающих пенсионеров и тех, кто планирует официально трудоустроиться.

Правильное и своевременное информирование об изменении статуса занятости поможет избежать лишних перерасчетов, переплат и недоразумений с размером пенсионных выплат.

Значительное количество пенсионеров продолжает работать или рассматривает возможность возвращения на рынок труда. Именно поэтому ПФУ напоминает основные требования законодательства относительно начисления пенсии, перерасчета выплат и обязанности сообщать о трудоустройстве.

Как рассчитывается пенсия

Пенсия определяется индивидуально — в зависимости от приобретенного страхового стажа и заработной платы, с которой были уплачены взносы.

При этом размер выплат не зависит от зарплаты, которую пенсионер получает после назначения пенсии.

Пенсионер имеет право продолжать работать, даже на той же должности. Исключение — лица, получающие пенсию за выслугу лет.

Перерасчет для работающих пенсионеров

Каждые два года тем, кто продолжал работать после назначения пенсии, проводится перерасчет. Он осуществляется с учетом нового страхового стажа или стажа и заработка, полученных после выхода на пенсию.

Важно сообщать о трудоустройстве

Закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» обязывает каждое застрахованное лицо информировать Пенсионный фонд об изменении статуса занятости.

Об этой обязанности пенсионера уведомляют в заявлении и памятке, которые он подписывает при оформлении пенсии.

Если факт работы установлен, но пенсионер не сообщил об этом своевременно, размер пенсии пересматривается.

В случае переплат возврат средств возможен:

  • добровольно, или
  • путем удержания 20% из пенсии.

Как сообщить ПФУ

Пенсионерам, которые планируют трудоустроиться, рекомендуют незамедлительно информировать ПФУ. Сделать это можно:

  • лично в подразделении Пенсионного фонда,
  • или онлайн — через веб-портал электронных услуг ПФУ (portal.pfu.gov.ua).

Важно для ФЛП

Пенсионеры, которые зарегистрировали предпринимательскую деятельность, но фактически ею не занимались, все равно считаются работающими, пока не подадут документы о прекращении регистрации ФЛП.

Отсутствие дохода не является основанием считать человека неработающим пенсионером.

