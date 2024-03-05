У Вищій раді правосуддя поки що не знають, де розмістити дисциплінарних інспекторів

Визначена для дисциплінарних інспекторів будівля знаходиться у аварійному стані.

Будівля за адресою вул. Тарасівська буд. 15-а, джерело фото SUD.UA

У Вищій раді правосуддя поки що вирішують, де будуть розміщуватися керівник, заступник керівника та 24 дисциплінарні інспектори, яких ще потрібно відібрати під час оголошеного 19 грудня 2023 року конкурсу.

Як зазначено у зверненні Вищої ради правосуддя до Кабінету міністрів із пропозиціями щодо пріоритетних завдань фінансового забезпечення судової влади на 2025-2027 роки, будівля, в якій планується розмістити дисциплінарних інспекторів, зараз перебуває в не зовсім придатному для експлуатації стані.

Мова йде про двоповерхову будівлю площею майже у 639 кв. м. у центрі Києва за адресою вулиця Тарасівська, будинок 15-А.

Стан будинку

Вказана будівля знаходиться у розпорядженні Державної судової адміністрації. Раніше там знаходився архів Печерського районного суду міста Києва, а до 2023 року там розташувався один з підрозділів Територіального управління Служби судової охорони у місті Києві та Київській області.

Як розповіли «Судово-юридичній газеті» співробітники Судової охорони, які розміщувалися у вказаній будівлі, в цілому будинок перебуває в аварійному стані, є проблеми як зі станом даху будівлі, так і зі станом стін та підлоги.

В одній зі стін будівлі є тріщина, яка йде від даху до фундаменту. Розмір тріщини такий, що в неї вільно пролазить палець.

Також у будівлі є проблеми з опаленням, а внутрішні приміщення суду потребують ремонту.

До того ж в будівлі, ймовірно під час «евакуації» звідти співробітників Судової охорони, була демонтована система відео спостереження, а з фасаду будівлі були демонтовані камери зовнішнього спостереження.

Джерело фото: SUD.UA

Проблеми для Вищої ради правосуддя

Окрім зовнішнього і внутрішнього стану будинку, проблемою може стати те, що будівля буде лише перебувати в оренді Вищої ради правосуддя.

Передбачається, що Державна судова адміністрація буде здавати будинок в оренду ВРП, відтак для сплати оренди Раді правосуддя знадобляться додаткові кошти.

Крім того, за попередніми розрахунками, тільки на оплату комунальних послуг під час експлуатації будівлі ВРП знадобиться 1 млн. 973 тис. гривень на рік.

У ВРП зазначають, що наразі необхідно розробити проектно-кошторисну документацію для капітального ремонту будівлі з відповідними фінансовими розрахунками.

Також необхідно думати і про утеплення будівлі, капітальний ремонт системи опалення тощо.

Однак коли питання ремонту будівлі перейде у практичну площину, у ВРП поки що не повідомляють.

Окреме питання – закупівля комп’ютерної та офісної техніки, а також меблів і канцелярських товарів для дисциплінарних інспекторів.

До того ж відповідними приміщеннями, меблями, офісною, комп’ютерною технікою та канцелярськими товарами необхідно буде забезпечити і «групу забезпечення» дисциплінарних інспекторів – спеціальний відділ організаційного забезпечення Служби дисциплінарних інспекторів, який також ще буде необхідно створити.

Тільки за попередніми розрахунками на матеріальне та організаційне забезпечення Служби дисциплінарних інспекторів вже у 2024 році буде необхідно майже 5 млн. гривень.

Як повідомив 29 січня під час засідання Робочої групи з питань забезпечення належного фінансування судової влади член Вищої ради правосуддя Віталій Саліхов, наразі ВРП розглядається варіант розміщення дисциплінарних інспекторів разом з їх «секретаріатом» навіть у будівлі Шевченківського районного суду міста Києва.

Джерело фото: SUD.UA

Автор: В’ячеслав Хрипун

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