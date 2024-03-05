В Высшем совете правосудия пока не знают, где разместить дисциплинарных инспекторов

Выделенное дисциплинарным инспекторам здание находится в аварийном состоянии.

Здание по адресу ул. Тарасовская д. 15-а, источник фото SUD.UA

В Высшем совете правосудия пока решают, где будут размещаться руководитель, заместитель руководителя и 24 дисциплинарных инспектора, которых еще предстоит отобрать во время объявленного 19 декабря 2023 года конкурса.

Как отмечено в обращении Высшего совета правосудия в Кабинет министров с предложениями относительно приоритетных задач финансового обеспечения судебной власти на 2025-2027 годы, здание, в котором планируется разместить дисциплинарных инспекторов, сейчас находится в не совсем пригодном для эксплуатации состоянии.

Речь идет о двухэтажном здании площадью почти в 639 кв. м. в центре Киева по адресу улица Тарасовская, дом 15-А.

Состояние дома

Указанное здание находится в распоряжении Государственной судебной администрации.

Ранее там находился архив Печерского районного суда города Киева, а к 2023 году там разместилось одно из подразделений Территориального управления Службы судебной охраны в Киеве и Киевской области.

Как рассказали «Судебно-юридической газете» сотрудники Судебной охраны, которые размещались в указанном здании, в целом здание находится в аварийном состоянии, есть проблемы, как с состоянием крыши здания, так и с состоянием стен и пола.

В одной из стен здания есть трещина, уходящая от крыши к фундаменту. Размер трещины такой, что в нее свободно пролезает палец.

Также у здания есть проблемы с отоплением, а внутренние помещения суда нуждаются в ремонте.

К тому же в здании, вероятно, во время «эвакуации» оттуда сотрудников Судебной охраны, была демонтирована система видеонаблюдения, а с фасада здания были демонтированы камеры внешнего наблюдения.

Источник фото: SUD.UA

Проблемы для Высшего совета правосудия

Кроме внешнего и внутреннего состояния дома, проблемой может стать то, что здание будет находиться в аренде Высшего совета правосудия.

Предполагается, что Государственная судебная администрация будет сдавать дом в аренду ВСП, таким образом, для уплаты аренды Совету правосудия понадобятся дополнительные средства.

Кроме того, по предварительным расчетам, только на оплату коммунальных услуг при эксплуатации здания ВСП понадобится 1 млн. 973 тыс. гривен в год.

В ВСП отмечают, что сейчас необходимо разработать проектно-сметную документацию для капитального ремонта здания с соответствующими финансовыми расчетами.

Также необходимо подумать и об утеплении здания, капитальном ремонте системы отопления и т. д.

Однако когда вопрос ремонта здания перейдет в практическую плоскость, в ВСП пока не сообщают.

Отдельный вопрос – закупка компьютерной и офисной техники, а также мебели и канцелярских товаров для дисциплинарных инспекторов.

К тому же соответствующими помещениями, мебелью, офисной, компьютерной техникой и канцелярскими товарами необходимо будет обеспечить и «группу обеспечения» дисциплинарных инспекторов – специальный отдел организационного обеспечения Службы дисциплинарных инспекторов, который также еще предстоит создать.

Только по предварительным расчетам на материальное и организационное обеспечение Службы дисциплинарных инспекторов уже в 2024 году потребуется почти 5 млн. гривен.

Как сообщил 29 января во время заседания Рабочей группы по вопросам обеспечения надлежащего финансирования судебной власти член Высшего совета правосудия Виталий Салихов, сейчас ВСП рассматривается вариант размещения дисциплинарных инспекторов, вместе с их «секретариатом», даже в здании Шевченковского районного суда города Киева.

Источник фото: SUD.UA

Автор: Вячеслав Хрипун

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