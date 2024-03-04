Telegram будет принимать меры против каналов распространения российской пропаганды

Представитель Telegram сообщил о получении от украинских властей перечня «потенциально проблемных» каналов.

В контексте обсуждений относительно распространения российской пропаганды и утечек дезинформации через платформу Telegram, ее представитель Реми Вонг заявил в интервью NV о мерах, которые компания принимает для защиты личных данных пользователей.

По его словам, компания получила от украинских властных органов список "потенциально проблемных" каналов и сейчас изучает его с целью анализа. Он подчеркнул, что Telegram планирует принять меры против любого контента, нарушающего их условия предоставления услуг.

"Сейчас мы изучаем его (перечень - ред.) и будем принимать меры против любого контента, который нарушает условия предоставления услуг Telegram", - подчеркнул Вонг.

Вонг не раскрыл, кто именно подал этот список и какие именно каналы включены в него. Однако он подчеркнул, что Telegram является безопасным мессенджером для пользователей не только в Украине, но и в других странах мира.

Представитель компании отметил, что Telegram был разработан специально для защиты пользователей от российского контроля. Он отметил, что приложения Telegram имеют открытый исходный код, а протокол шифрования полностью задокументирован, что позволяет любому исследователю проверить его целостность и эффективность реализации.

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