Военный признал вину в утечке секретных документов Пентагона

Оглашение приговора подозреваемому в сливе секретной информации Пентагона назначено на 27 сентября.

Источник фото: eurointegration.com.ua

Военнослужащий Национальной гвардии ВВС Массачусетса Джек Тейшейра признался в своей вине в утечке секретных документов Пентагона, которая произошла в прошлом году, сообщает ABC News.

Согласно соглашению о признании вины, Тейшейра проведет в тюрьме 16 лет. Он согласился признать себя виновным по всем шести пунктам обвинения в умышленном хранении и передаче информации о национальной обороне. Прокуроры, в свою очередь, не будут выдвигать дополнительных обвинений по статье о шпионаже.

Согласно договору, Тейшейра должен пройти собеседование с представителями Пентагона и Минюста США и вернуть все секретные материалы, которые могут остаться в его распоряжении. Во время допроса ему задали вопрос о признании вины по всем пунктам обвинения, на что он ответил "виновен".

Оглашение приговора Тейшейре запланировано на 27 сентября.

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