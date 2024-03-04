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  1. У світі

Військовий визнав провину у витоку секретних документів Пентагону

20:06, 4 березня 2024
Оголошення вироку підозрюваному у зливі секретної інформації Пентагону призначено на 27 вересня.
Військовий визнав провину у витоку секретних документів Пентагону
Джерело фото: eurointegration.com.ua
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Військовослужбовець Національної гвардії ВПС Масачусетса Джек Тейшейра зізнався у своїй вині в витоку секретних документів Пентагону, який стався минулого року, повідомляє ABC News.

Згідно з угодою про визнання провини, Тейшейра проведе у в'язниці 16 років. Він згодився визнати себе винним за всіма шістьма пунктами звинувачення у умисному зберіганні та передачі інформації про національну оборону. Прокурори, у свою чергу, не будуть висувати додаткових звинувачень за статтею про шпигунство.

Згідно з угодою, Тейшейра має пройти співбесіду з представниками Пентагону та Мін'юсту США і повернути всі секретні матеріали, які можуть залишитись у його розпорядженні. Під час допиту йому поставили запитання про визнання вини за всіма пунктами обвинувачення, на що він відповів «винен».

Оголошення вироку Тейшейрі заплановано на 27 вересня.

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