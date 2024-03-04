Telegram вживатиме заходи проти каналів поширення російської пропаганди

Представник Telegram повідомив про отримання від української влади переліку «потенційно проблемних» каналів.

У контексті обговорень щодо поширення російської пропаганди та витоків дезінформації через платформу Telegram, її представник Ремі Вонг заявив в інтерв’ю NV про заходи, які компанія вживає для захисту особистих даних користувачів.

За його словами, компанія отримала від українських владних органів список «потенційно проблемних» каналів і зараз вивчає його з метою аналізу. Він підкреслив, що Telegram планує прийняти заходи проти будь-якого контенту, що порушує їхні умови надання послуг.

«Наразі ми вивчаємо його (перелік – ред.) та будемо вживати заходів проти будь-якого контенту, який порушує умови надання послуг Telegram», — наголосив Вонг.

Вонг не розкрив, хто саме подав цей список та які саме канали включені до нього. Однак він підкреслив, що Telegram є безпечним месенджером для користувачів не лише в Україні, а й у інших країнах світу.

Представник компанії зазначив, що Telegram був розроблений спеціально для захисту користувачів від російського контролю. Він наголосив на тому, що додатки Telegram мають відкритий вихідний код, а протокол шифрування повністю задокументований, що дозволяє будь-якому досліднику перевірити його цілісність і ефективність реалізації.

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