Для запуску Служби дисциплінарних інспекторів потрібно додатково майже 9,8 млн. гривень

Дисциплінарним інспекторам потрібні додаткові працівники, кабінети, ремонти та комп’ютери.

Вища рада правосуддя повідомила, що для відновлення дисциплінарної функції ВРП, окрім видатків на оплату праці 26 дисциплінарних інспекторів (включно з керівником Служби та його заступником), додатково потрібне ще майже 9,8 млн. гривень.

Як зазначила Рада правосуддя у своєму консультативному висновку щодо проекту державного бюджету на 2024 рік (законопроект 10000), відновлення дисциплінарної функції ВРП спричинить збільшення обсягу поточних витрат у 2024 році.

Так, 1 млн. 973 тис. гривень необхідні на оплату комунальних послуг у приміщенні, що буде орендоване для розміщення Служби дисциплінарних інспекторів. Як повідомляла «Судово-юридична газета», мова йде про будівлю на вулиці Тарасівська 15-А в Голосіївському районі Києва. Зараз в зазначеній будівлі знаходяться підрозділи Служби судової охорони.

Крім того, майже 4 млн. 914 тис. гривень необхідні для придбання комп’ютерів-моноблоків, багатофункціональних пристроїв і меблів для облаштування як робочих місць дисциплінарних інспекторів, так і працівників, які будуть здійснювати організаційне забезпечення Служби дисциплінарних інспекторів. Також, в зазначену суму входить закупівля паперу, канцелярського приладдя, витратних матеріалів для комп’ютерної та оргтехніки тощо.

Окремо в Раді правосуддя додали, що на виконання вимог Закону «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» планується придбання захищених носіїв особистих ключів для працівників Вищої ради правосуддя з метою забезпечення гарантованої підтримки доступу до єдиних державних реєстрів та підпису документів в автоматизованій системі «Д-3».

Ще одна стаття видатків, яка досі не профінансована в належному обсязі – це послуги на оплату поштових послуг, ремонт та обслуговування комп’ютерної та офісної техніки (для забезпечення протягом року діяльності дисциплінарних інспекторів), облаштування IT – інфраструктури. Крім того, необхідно провести ремонтні роботи в будівлі, в якій будуть розміщуватися дисциплінарні інспектори.

На все це Вищій раді правосуддя додатково потрібні ще 2 млн. 836 тис. гривень.

Нагадаємо, що оклад дисциплінарного інспектора буде складати 80 250 гривень, заступника керівника Служби – 93 940 тис. гривень, а керівника Служби дисциплінарних інспекторів – 107 360 гривень.

Вища рада правосуддя не здійснює дисциплінарної функції з серпня 2021 року. Закон 9483-2, який передбачає відновлення дисциплінарних повноважень ВРП, 6 вересня 2023 року був прийнятий Верховною Радою у другому читанні і зараз очікує на підпис Президента.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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