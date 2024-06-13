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Помещений для размещения дисциплинарных инспекторов до сих пор нет, для их ремонта потребуется много времени и десятки миллионов – Совет правосудия

08:00, 13 июня 2024
Высший совет правосудия пока не может самостоятельно решить проблему с размещением Службы дисциплинарных инспекторов.
Помещений для размещения дисциплинарных инспекторов до сих пор нет, для их ремонта потребуется много времени и десятки миллионов – Совет правосудия
Источник фото - ВСП
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У Высшего совета правосудия возникла проблема с размещением Службы дисциплинарных инспекторов, которую решить самостоятельно она оказалась не в состоянии.  

Как рассказал 3 июня во время заседания Рабочей группы по обеспечению надлежащего финансирования судебной власти руководитель Секретариата Совета правосудия Михаил Шумило, по состоянию на июнь 2024 года Высший совет правосудия оказался неспособным решить вопрос с размещением Службы дисциплинарных инспекторов.

Дело в том, что двухэтажный дом по адресу – улица Тарасовская, дом. 15-А, который в 2023 году был отведен под размещение Службы дисциплинарных инспекторов и отдела обеспечения Службы, находится в аварийном состоянии и нуждается в капитальной реконструкции, вплоть до ремонта фундамента дома.

Только по предварительным расчетам ВСП, на ремонт здания необходимо не менее 36 млн. гривен, которых в распоряжении Совета правосудия просто нет.

Вместе с тем, как отметили в Совете правосудия, в целом состояние здания такое, что есть вообще сомнения в целесообразности расходования миллионов гривен на его капитальный ремонт.

«Состояние этого здания такое, что проще его снести и построить новый дом», - сообщил Михаил Шумило.

Оценкой состояния дома и перспективой его реконструкции сейчас занимается USAID, который, по информации ВСП, уже согласился «вложиться» в ремонт дома.

В любом случае, как рассказал руководитель Секретариата ВСП, даже если USAID согласится отремонтировать здание на улице Тарасовской, ремонтные работы будут производиться в течение 1-1,5 лет.

Вместе с тем, по имеющейся информации, уже в сентябре будут завершены конкурсы на должности руководителя, заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов и 24 дисциплинарных инспекторов.

Таким образом, дисциплинарных инспекторов, а также работников отдела обеспечения Службы (в общей сложности – около 50 человек) будет необходимо где-то разместить.

Поскольку здание на улице Тарасовской находится в аварийном состоянии, то, как уже сообщала «Судебно-юридическая газета», в ВСП рассматривают вариант временного размещения Службы дисциплинарных инспекторов в помещениях Шевченковского районного суда города Киева.

Однако, как рассказал Михаил Шумило, и с этим вариантом есть проблемы. Дело в том, что в Шевченковском райсуде свободны только те помещения, которые также нуждаются в проведении ремонтных работ, хотя и не в таком объеме, как на улице Тарасовской.

Соответствующее финансирование ремонтных работ в Шевченковском райсуде может взять на себя USAID, однако в таком случае фактически получается так, что USAID за средства американских налогоплательщиков должно отремонтировать как основное здание Службы дисциплинарных инспекторов, так и временные помещения.

Кроме того, Михаил Шумило рассказал присутствующим, что усилия руководства ВСП, направленные на то, чтобы найти какие-то альтернативные варианты обеспечения Службы дисциплинарных инспекторов помещениями, пригодными для работы, фактически потерпели крах, поскольку ни Фонд государственного имущества, ни АРМА и другие структуры, не захотели помочь Совету правосудия.

Таким образом, ситуация с обеспечением Службы дисциплинарных инспекторов помещениями, близка к критической. То есть, вполне возможен вариант, когда конкурс на должности дисциплинарных инспекторов завершится, но физически работать инспекторам будет негде.

Автор Вячеслав Хрипун

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