У Києві й області проведуть перевірки справедливості відключень світла

Перевірки вже відбулися у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоградській та Одеській областях.

Джерело фото: ВінницяОК

Починаючи з 22 липня у Києві, Київській, Полтавській, Львівській, Закарпатській і Запорізькій областях перевірять дотримання справедливості розподілу електроенергії.

Про це повідомляє Державна інспекція енергетичного нагляду.

Як зазначається, Держенергонагляд здійснює перевірки застосування операторами системи розподілу (обленерго) графіків погодинних відключень (ГПВ) та справедливого розподілу електроенергії в областях.

Перевірки вже відбулися у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоградській та Одеській областях.

«У ході перевірок встановлено, що в усіх областях не забезпечено максимально можливий рівномірний розподіл обсягів зниження споживання між споживачами. Зокрема, виявлено, що не всіх споживачів, які не відносяться до обʼєктів категорії критичної інфраструктури, залучено до графіків погодинних відключень», - зазначили у інспекції.

Так, найбільше порушень було виявлено у Дніпропетровській і Житомирській областях. Причому зазначається, що у Житомирській області працівниками АТ «Житомиробленерго» створювалися перешкоди роботі інспекторів Держенергонагляду у вигляді недопуску до диспетчерських пунктів деяких структурних підрозділів операторів системи розподілу.

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