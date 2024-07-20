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У МКІП заявили, що не надавали дозволу на демонтаж «Садиби Зеленських» у Києві

20:08, 20 липня 2024
19 липня у Києві почали зносити історичний будинок відомий громадськості як «будинок Євменія Зеленського».
У МКІП заявили, що не надавали дозволу на демонтаж «Садиби Зеленських» у Києві
Джерело фото: mcip.gov.ua
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У МКІП заявили, що до Міністерства не надходило жодних проєктних пропозицій стосовно історичний будинку відомого як «будинок Євменія Зеленського» або «садиба Зеленських», відтак МКІП не надавало жодних погоджень проєктної документації ані щодо нового будівництва на цій ділянці, ані щодо реконструкції будівлі, ані щодо її демонтажу.

У МКІП зазначили, що наразі будинок не має юридичного статусу пам’ятки чи «щойно виявленого об’єкта культурної спадщини», як це передбачено пам’яткоохоронним законодавством. Водночас за даними Історико-архітектурного опорного плану міста Києва цей будинок розташований в історичному ареалі міста і визнаний  значною історичною будівлею під назвою «Садибний житловий будинок» другої половини ХІХ ст. 

«Такий статус повинен був би захистити будинок від зносу. Адже діяльність в історичних ареалах регулюється не тільки Законом України «Про охорону культурної спадщини», але й зокрема Державними будівельними нормами і правилами «Планування та забудова територій», - пишуть там.

На думку МКІП, найдієвішим способом захисту історичної забудови є надання їй статусу пам’ятки. Це передбачає попереднє проведення наукових досліджень і виготовлення облікової документації для подання в органи охорони культурної спадщини.

Таке подання від ГО «Спадщина Київ» було зареєстроване в МКІП 19 липня – в день, коли будівельна техніка почала зносити будинок.

Споруду почали розбирати у 2021 році, але суспільний розголос призупинив роботи.

Нагадаємо, поліція розслідує обставини знесення у рамках кримінального провадження.

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