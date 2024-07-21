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З липня Пенсійний фонд розпочав виплачувати нові види грошових допомог

14:29, 21 липня 2024
До 1 липня ці виплати здійснювали органи соціального захисту населення.
З липня Пенсійний фонд розпочав виплачувати нові види грошових допомог
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З 1 липня Пенсійний фонд України отримав повноваження призначати та здійснювати виплати деяким категоріям осіб, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, або працюють у спеціальних умовах.

Мова йде про:

  • одноразову грошову винагороду особам, яким надано звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку;

Щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною і брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, або членам їхніх сімей органи Пенсійного фонду України здійснюють з 1 січня 2023 року.

  • довічні державні стипендії учасникам бойових дій у період Другої світової війни 1939-1945 років, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, та особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, яким призначено довічні державні стипендії відповідно до Указів Президента;
  • довічні державні стипендії громадянам України, які рятували євреїв на території України під час Голокосту в роки Другої світової війни, яким призначено довічні державні стипендії відповідно до Указу Президента;
  • одноразову грошову допомогу членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, та особам, які отримали тілесні ушкодження, побої, мордування під час участі в зазначених акціях.

До 1 липня ці виплати здійснювали органи соціального захисту населення.

Крім того, органи ПФУ забезпечують призначення і виплату одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об’єктів критичної інфраструктури внаслідок військової агресії російської федерації проти України, відповідно до Закону України «Про одноразову грошову допомогу за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об’єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії російської федерації проти України».

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