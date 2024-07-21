З липня Пенсійний фонд розпочав виплачувати нові види грошових допомог

З 1 липня Пенсійний фонд України отримав повноваження призначати та здійснювати виплати деяким категоріям осіб, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, або працюють у спеціальних умовах.
Мова йде про:
Щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян з числа осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною і брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, або членам їхніх сімей органи Пенсійного фонду України здійснюють з 1 січня 2023 року.
До 1 липня ці виплати здійснювали органи соціального захисту населення.
Крім того, органи ПФУ забезпечують призначення і виплату одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об’єктів критичної інфраструктури внаслідок військової агресії російської федерації проти України, відповідно до Закону України «Про одноразову грошову допомогу за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об’єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії російської федерації проти України».
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