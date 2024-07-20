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Житомирская область избегала отключений электроэнергии, не выполняя команд Укрэнерго – Слободян

21:36, 20 июля 2024
Проверки установили, что дежурными диспетчерами на подстанциях систематически не в полном объеме отключались все очереди и присоединения очередей заведенных к ГПО.
Житомирская область избегала отключений электроэнергии, не выполняя команд Укрэнерго – Слободян
Источник фото: sies.gov.ua
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Глава Государственной инспекции энергетического надзора Руслан Слободян заявил, что проверки выявили целую область, которая в определенной степени избегала исключений электроэнергии, не выполняя команды диспетчеров Укрэнерго.

Напомним, Госэнергонадзор осуществляет проверки применения операторами системы распределения (облэнерго) графиков почасовых отключений (ГПО) и справедливого распределения электроэнергии в областях.

После проверок, которые уже состоялись, больше всего нарушений было выявлено в Днепропетровской и Житомирской областях. Причем отмечается, что в Житомирской области работниками АО «Житомироблэнерго» создавались препятствия работе инспекторов Госэнергонадзора в виде недопуска в диспетчерские пункты некоторых структурных подразделений операторов системы распределения.

Как заявили в Госэнергонадзоре относительно ситуации в Житомирской области, зафиксированы многочисленные случаи невыполнения команд диспетчеров НЭК Укрэнерго о введении ГПО. Дежурнымы диспетчерами на подстанциях систематически не полностью отключались все очереди и присоединения очередей заведенных к ГПО. По отдельным населенным пунктам необходимые отключения присоединений начались диспетчером после прибытия на диспетчерский пункт инспектора Госэнергонадзора.

В оперативные журналы дежурных подстанций вносились данные, не соответствующие действительности. Также на официальном сайте ОСР постоянно приводится недостоверная информация о периодичности и продолжительности применения каждой очереди ГПО, сроки перерыва поставки электрической энергии населенным пунктам, отдельным жилым массивам и улицам.

«В целом это приводило к систематическому неучастию областного центра и других городов области в применении ГПО, нарушая принцип справедливости распределения электроэнергии между регионами Украины», – пишут в Госэнергонадзоре.

Выявленные факты приводили к увеличению социального напряжения и количеству обращений и жалоб граждан.

По результатам проверок были предоставлены предписания по устранению нарушений в недельный срок. После этого будут проведены повторные проверки указанных ОСР. При невыполнении выданных предписаний к ОСР будут применены штрафы, заявили в Госэнергонадзоре.

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