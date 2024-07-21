Виробництво ракет для Patriot затримується: США зіштовхнулися з труднощами на японських заводах

Нестача компонентів від Boeing затримує виробництво ракет для Patriot на японських заводах.

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США зіткнулися з проблемами у спробах збільшити виробництво ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot на заводах в Японії. Виробництво відкладається через брак важливих компонентів, що постачається компанією Boeing. Про це повідомляє Reuters.

За інформацією видання, план США використовувати японські заводи для збільшення виробництва ракет для систем Patriot, які використовуються Україною для захисту від російських атак, відкладається через нестачу систем самонаведення ракет. Цей ключовий компонент постачає компанія Boeing.

США прагнуть наростити виробництво зенітних ракет з 500 до 750 на рік. Японська компанія Mitsubishi Heavy Industries вже виробляє близько 30 ракет щороку за ліцензією оборонного підрядника Lockheed Martin і могла б збільшити цю кількість до 60.

Однак, за словами одного з джерел Reuters, «може пройти кілька років, перш ніж Mitsubishi Heavy Industries зможе збільшити обсяги виробництва».

Крім того, навіть за наявності достатньої кількості систем самонаведення, японській компанії також доведеться збільшити виробничі потужності. Уряд Японії у 2022 році заявив, що готовий надати фінансову допомогу оборонним компаніям, які хочуть розширити виробництво. Проте ця допомога спрямована на підприємства, що працюють на потреби самої Японії, а не на експорт.

Таким чином, Mitsubishi Heavy Industries або США доведеться самостійно шукати кошти для будівництва додаткового заводу, що може коштувати десятки мільйонів доларів.

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