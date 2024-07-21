Практика судів
  1. У світі

Виробництво ракет для Patriot затримується: США зіштовхнулися з труднощами на японських заводах

08:48, 21 липня 2024
Нестача компонентів від Boeing затримує виробництво ракет для Patriot на японських заводах.
Виробництво ракет для Patriot затримується: США зіштовхнулися з труднощами на японських заводах
Джерело фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

США зіткнулися з проблемами у спробах збільшити виробництво ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot на заводах в Японії. Виробництво відкладається через брак важливих компонентів, що постачається компанією Boeing. Про це повідомляє Reuters.

За інформацією видання, план США використовувати японські заводи для збільшення виробництва ракет для систем Patriot, які використовуються Україною для захисту від російських атак, відкладається через нестачу систем самонаведення ракет. Цей ключовий компонент постачає компанія Boeing.

США прагнуть наростити виробництво зенітних ракет з 500 до 750 на рік. Японська компанія Mitsubishi Heavy Industries вже виробляє близько 30 ракет щороку за ліцензією оборонного підрядника Lockheed Martin і могла б збільшити цю кількість до 60.

Однак, за словами одного з джерел Reuters, «може пройти кілька років, перш ніж Mitsubishi Heavy Industries зможе збільшити обсяги виробництва».

Крім того, навіть за наявності достатньої кількості систем самонаведення, японській компанії також доведеться збільшити виробничі потужності. Уряд Японії у 2022 році заявив, що готовий надати фінансову допомогу оборонним компаніям, які хочуть розширити виробництво. Проте ця допомога спрямована на підприємства, що працюють на потреби самої Японії, а не на експорт.

Таким чином, Mitsubishi Heavy Industries або США доведеться самостійно шукати кошти для будівництва додаткового заводу, що може коштувати десятки мільйонів доларів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Затверджено нову редакцію Інструкції з діловодства в місцевих та апеляційних судах: текст змін

У разі виконання боржником постанови про накладення штрафу в добровільному порядку, працівник апарату суду повинен перевірити інформацію про факт надходження сплати

Загальна чисельність Служби дисциплінарних інспекторів буде складати 52 особи – ВРП

Служба дисциплінарних інспекторів розпочне свою діяльність у жовтні, але за умови, що для неї знайдуть приміщення площею від 600 до 1000 квадратних метрів.

Підвищення з 1,5% до 5% військового збору з зарплат громадян дасть до бюджету 45,58 млрд грн у 2024 році

А у 2025 році збільшення ставки військового збору з доходів громадян дозволить наповнити бюджет на 107,7 млрд грн.

У міністерствах державні службовці тепер отримують однакову заробітну плату – НАДС

У НАДС повідомили про головне досягнення у сфері реформи державної служби.

Прикордонна служба отримає додатково 41,9 млрд, Нацполіція – 15,2 млрд, СБУ – 5,1 млрд – які суми пропонує виділити Кабмін у змінах до Держбюджету

Кабмін пропонує збільшити видатки на 500 млрд і збільшити податки, бо необхідно фінансувати армію.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Костенко
    Дмитро Костенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Бабаєв
    Андрій Бабаєв
    суддя Харківського окружного адміністративного суду