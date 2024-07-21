Лісова мафія на Житомирщині: директор спецлісгоспу звинувачується у незаконній вирубці лісу

На Житомирщині викрито незаконну вирубку 190 сосен, організовану директором спецлісгоспу та депутатом.

Джерело фото: Житомирська обласна прокуратура

На Житомирщині директор філії спецлісгоспу, який також є депутатом міськради, разом з лісниками організував незаконну вирубку майже 190 сосен у ввіреному їм лісництві. Про це повідомила Житомирська обласна прокуратура.

Спеціалізована екологічна прокуратура Житомирської обласної прокуратури повідомила про підозру директору спецлісгоспу у незаконній вирубці дерев, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, що призвело до тяжких наслідків, та зловживанні службовим становищем, що завдало значної шкоди державним та громадським інтересам (ч. 4 ст. 246, ч. 1 ст. 364 КК України).

Підозру також висунуто двом його спільникам – лісничим місцевих лісництв.

Розслідування встановило, що директор філії спеціалізованого лісогосподарства ДП «Ліси України», депутат міської ради, організував незаконну вирубку дерев на ввірених йому лісових масивах. Для цього він залучив головного лісничого та лісничого спецлісгоспу.

Знаючи, що жодних лісорубних квитків на проведення вирубки на території лісництва не видано, він наказав підлеглим здійснити вирубку. У січні цього року протягом декількох днів у державному спецлісгоспі, що у Коростенському районі, було вирубано майже 190 сосен, фактично знищивши ліс на площі 2 га. Розкрижовані колоди використали для власних потреб.

Наразі вирішується питання про відсторонення підозрюваних від посад та стягнення з них заподіяної шкоди.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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