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У Швеції держслужбовця можуть звільнити за крадіжку бутерброда

09:59, 21 липня 2024
Шведська міграційна служба розслідує випадок крадіжки бутерброда своїм співробітником.
У Швеції держслужбовця можуть звільнити за крадіжку бутерброда
Джерело фото: Visit Ukraine
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Співробітнику Шведської міграційної служби загрожує звільнення через те, що він взяв бутерброд у кафе, не заплативши за нього. Про це повідомляє «Європейська правда».

Інцидент стався у травні, коли кілька працівників міграційного агентства поверталися після виконання службового завдання на контрольно-пропускному пункті в аеропорту Стокгольм-Арланда. Під час сніданку у місцевому кафе один з них узяв бутерброд вартістю 79 шведських крон (приблизно 6,8 євро або 307 гривень), але не сплатив за нього.

Внутрішнє розслідування було розпочато після того, як один із працівників повідомив про інцидент. За його словами, колега взяв бутерброд і «вислизнув» з черги, нібито перевіряючи свій телефон. На питання, чи заплатив він за бутерброд, фігурант розслідування зізнався, що не сплатив, але «сховав це, щоб уникнути проблем».

Розслідування підтвердило факт крадіжки та рекомендувало передати справу до прокуратури. У разі доведення вини працівнику загрожує звільнення з агентства.

Керівник підрозділу міграційної служби Швеції Боббі Салахшур висловив свій «шок» з приводу інциденту та наголосив, що він «пошкоджує репутацію органу влади».

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