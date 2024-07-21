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«Я отримав кулю за демократію», – Трамп провів перший мітинг після замаху

11:11, 21 липня 2024
Дональд Трамп вшанував пам'ять жертв замаху на першому мітингу після інциденту.
«Я отримав кулю за демократію», – Трамп провів перший мітинг після замаху
Джерело фото: CNN
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Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп провів свій перший передвиборчий мітинг після того, як став жертвою замаху минулого тижня. Про це повідомляє CNN.

Виступ Трампа відбувся в Мічигані, де він заявив, «Минулого тижня я прийняв кулю за демократію», додавши: «Я не повинен бути тут зараз, але сталося щось дуже особливе».

Трамп, який виступав майже дві години, подякував персоналу лікарні, до якої його доставили після замаху. Він також вшанував пам'ять чоловіка, який загинув під час стрілянини, і висловив підтримку двом пораненим учасникам заходу.

Як повідомлялося, на кандидата у президенти США Дональда Трампа було скоєно замах під час виступу у Пенсильванії.

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