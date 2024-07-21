Практика судів
  1. В Україні

Митний інспектор у Кропивницькому не перевірив декларацію та завдав державі збитків на 600 тисяч гривень

16:16, 21 липня 2024
Головному інспектору митниці у Кропивницькому повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем.
Митний інспектор у Кропивницькому не перевірив декларацію та завдав державі збитків на 600 тисяч гривень
Джерело фото: Кіровоградська обласна прокуратура
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прокурори повідомили про підозру головному державному інспектору митного поста «Кропивницький» Кропивницької митниці у зловживанні службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків. Це порушення віднесено до частини 2 статті 364 Кримінального кодексу України. Про це повідомила пресслужба Кіровоградської обласної прокуратури.

Як з’ясувалося, підозрюваний, використовуючи своє службове становище, не забезпечив перевірку відповідності опису товару у митній декларації з наданими для митного контролю документами. Ці дії призвели до несплати декларантом митних платежів, чим державі було завдано збитків на суму майже 600 тисяч гривень.

Оперативний супровід справи здійснює Управління Служби безпеки України в області.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, поки її вина не буде доведена в законному порядку та встановлена обвинувальним вироком суду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Дії буде інформація про відкриті виконавчі провадження за порушення військового обліку

Дія буде повідомляти не про штраф ТЦК за порушення правил військового обліку, а про відкрите виконавче провадження, за яким будуть стягувати кошти та майно ухилянта.

Офіцерів, позбавлених військового звання у дисциплінарному порядку, зможуть поновити в званні за умови позитивної атестації – ухвалено закон

Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє поновити військовослужбовців у попередньому військовому званні.

Верховна Рада на фоні розмов про дефолт прийняла закон про право призупинити виплати за зовнішніми боргами до 1 жовтня 2024 року

Бюджетний комітет Ради спочатку рекомендував законопроект Давида Арахамії, який дозволяв заощадити на платежах з обслуговування та погашення єврооблігацій понад 10 млрд дол США до кінця 2027 року, але потім передумав і рекомендував інший – про можливість зупинити виплати лише до 1 жовтня 2024 року.

«Автоматичне» продовження строку тримання під вартою визнано неконституційним – у депутатів буде 3 місяці на врегулювання

У Верховної Ради буде 3 місяці, аби врегулювати у КПК питання продовження строку тримання під вартою під час воєнного стану у відповідності до рішення Конституційного Суду.

«За принципом таргетованої реклами» – заступниця міністра оборони пояснила, як з Реєстру «Оберіг» відберуть тих, хто отримає повістки від ТЦК у першу чергу

За даними з профайлу про вік, спеціальність та іншими – у Міноборони пояснили, як за допомогою Реєстру «Оберіг» визначать тих, кого викличуть за повісткою першочергово.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Костенко
    Дмитро Костенко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Андрій Бабаєв
    Андрій Бабаєв
    суддя Харківського окружного адміністративного суду