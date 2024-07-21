Митний інспектор у Кропивницькому не перевірив декларацію та завдав державі збитків на 600 тисяч гривень

Головному інспектору митниці у Кропивницькому повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем.

Джерело фото: Кіровоградська обласна прокуратура

Прокурори повідомили про підозру головному державному інспектору митного поста «Кропивницький» Кропивницької митниці у зловживанні службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків. Це порушення віднесено до частини 2 статті 364 Кримінального кодексу України. Про це повідомила пресслужба Кіровоградської обласної прокуратури.

Як з’ясувалося, підозрюваний, використовуючи своє службове становище, не забезпечив перевірку відповідності опису товару у митній декларації з наданими для митного контролю документами. Ці дії призвели до несплати декларантом митних платежів, чим державі було завдано збитків на суму майже 600 тисяч гривень.

Оперативний супровід справи здійснює Управління Служби безпеки України в області.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, поки її вина не буде доведена в законному порядку та встановлена обвинувальним вироком суду.

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