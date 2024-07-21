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В Міненерго повідомили про покращення ситуації з електроенергією

13:17, 21 липня 2024
Енергетична ситуація в Україні покращується на тлі зниження спеки і ремонтних кампаній.
В Міненерго повідомили про покращення ситуації з електроенергією
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Заступник міністра енергетики Микола Колісник заявив в ефірі телемарафону, що ситуація з електропостачанням в Україні покращується. За його словами, це пов'язано з декількома факторами, зокрема, зниженням спеки та успішним проведенням ремонтних робіт на об'єктах генерації.

«До цього ми мали чотири черги, були аварійні графіки відключень з об'єктивних причин. Подальше поліпшення з відключеннями пов'язано, перш за все, з покращенням погодних умов, жахлива спека спадає. Також це пов'язано з ремонтними кампаніями на об'єктах генерації», — пояснив Колісник.

Він також попередив, що існує ризик подальших обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури з боку ворога. «На сьогодні ми маємо дефіцит, як наслідок обстрілів, 8 комплексних атак на об'єкти енергетичної інфраструктури. Це дефіцит генерації 9 гігават - досить значний об'єм», — додав заступник міністра.

Попри поліпшення ситуації, Колісник закликав до обережності та готовності до можливих надзвичайних ситуацій у сфері енергетики.

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