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Знесення Садиби Зеленських попри її арешт: розпочато два кримінальних провадження

10:53, 21 липня 2024
У Києві розпочато кримінальні провадження щодо знищення майна, на яке був накладений арешт та самовільне проведення будівельних робіт на забороненій земельній ділянці.
Знесення Садиби Зеленських попри її арешт: розпочато два кримінальних провадження
Джерело фото: kyiv_pro_office
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Як раніше повідомлялося, Шевченківська окружна прокуратура Києва 20 липня 2024 року відкрила кримінальне провадження за фактом знищення будівлі по вул. Кониського, 22 (колишня адреса — вул. Тургенівська, 22). Як розповіла Київська міська прокуратура, розслідуються два основні порушення: знищення майна, на яке був накладений арешт (ч. 1 ст. 388 КК України), і самовільне проведення будівельних робіт на забороненій земельній ділянці (ч. 3 ст. 197-1 КК України).

Зазначається, що будівля по вул. Кониського, 22 була арештована у січні 2024 року в рамках кримінального провадження, яке розпочато за фактом умисного незаконного знищення об'єктів культурної спадщини (ч. 2 ст. 298 КК України). Арешт накладено з метою заборони користування, розпорядження та відчуження будівлі, оскільки ділянка входить до меж історичного ареалу Києва і будь-які будівельні роботи потребують погодження Міністерства культури та інформаційної політики України.

Проте 19 липня 2024 року, попри арешт, невідомі особи порушили заборону і за допомогою важкої техніки зруйнували будинок. Наразі правоохоронці встановили місце знаходження техніки, що використовувалася для знищення будівлі, і подали до суду клопотання про її арешт.

Прокуратура ще раз підкреслює, що будь-які будівельні роботи на об'єкті, що перебуває під арештом, є незаконними.

Нагадаємо, у МКІП заявили, що не надавали дозволу на демонтаж «Садиби Зеленських» у Києві.

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