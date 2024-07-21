93 місце зі 108: в Україні мобільний інтернет один із найповільніших у світі

Середня швидкість у 2,5 рази нижча за світовий середній показник.

Джерело фото: molbuk.ua

Згідно з останніми даними Speedtest Global Index, мобільний інтернет в Україні займає 93 місце з 108 країн за швидкістю. Середня швидкість скачування в Україні складає 21.24 МБ/с, що майже в 2,5 рази нижче світового середнього показника.

Результати дослідження, проведеного компанією Ookla, також показують, що ситуація з стаціонарним інтернетом в Україні є кращою: країна посідає 60 місце серед 159 країн. Середня швидкість стаціонарного інтернету в Україні досягає 80,02 МБ/с, що дещо нижче середнього світового рівня.

Найшвидший мобільний інтернет у світі має Катар із швидкістю 334,63 МБ/с, тоді як найповільніший – на Кубі, з показником 4,02 МБ/с. Щодо стаціонарного інтернету, рекорд тримає Сінгапур з середньою швидкістю 285,02 МБ/с, а Куба знову опиняється на дні з 2,79 МБ/с.

Очікувано, повільний доступ до мобільного інтернету в Україні частково обумовлений відсутністю мереж 5G, які вже є в деяких країнах колишнього СРСР, таких як Латвія, Естонія та Литва.

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