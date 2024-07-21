Премьер Словакии Роберт Фицо раскритиковал украинские санкции против российской нефтяной компании «Лукойл», заявив, что это негативно повлияет на словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft.

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказал резкую критику в адрес украинских санкций против российской компании «Лукойл», чью нефть также использовал нефтеперерабатывающий завод Slovnaft, заявив, что эти меры наносят ущерб не россии, а европейским странам. Об этом сообщает TASR.

В телефонном разговоре с украинским коллегой Денисом Шмыгалем Фицо подчеркнул, что санкции, включающие «Лукойл», негативно повлияют на словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft, который ранее использовал нефть этой компании. Премьер-министр считает эти санкции «бессмысленными», поскольку, по его мнению, они преимущественно наносят ущерб некоторым странам ЕС, в частности Словакии.

«Словакия не намерена быть заложником украинско-российских отношений, а решение украинского президента означает, что словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft, входящий в венгерскую группу MOL, получит на 40% меньше нефтепродуктов, чем ему нужно для переработки», - заявил словацкий премьер.

Это, по его словам, может привести к снижению поставок нефтепродуктов в Украину, что составляет около 10% от общего украинского потребления.

Канцелярия правительства Словакии сообщила, что Фицо уже несколько дней обсуждает этот вопрос с членами кабинета министров и представителями венгерской группы MOL, которые владеют Slovnaft. Министерство экономики Словакии подтвердило, что транзит российской нефти был остановлен, но завод уже обеспечил поставки нефтепродуктов от альтернативных поставщиков.

Фицо также отметил, что этот вопрос может иметь серьезные последствия не только для Словакии, но и для рынка нефтепродуктов в Европе в целом.

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