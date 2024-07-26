Фицо повторно обсудил со Шмыгалем транзит нефти «Лукойла» и предложил решение

Премьер-министр Словакии предложил «техническое решение» для возобновления транзита российской нефти через Украину.

Источник фото: politika.ko.net.ua

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обсудил с украинским коллегой Денисом Шмыгалем вопрос возобновления транзита нефти российского «Лукойла» через Украину. Во время телефонного разговора Фицо предложил «техническое решение», которое предусматривает участие нескольких государств, в частности Словакии. Об этом сообщила пресс-служба словацкого правительства, информирует TASR.

В заявлении правительства Словакии указано, что восстановление транзита российской нефти является критически важным для нефтеперерабатывающего завода Slovnaft, поскольку альтернативные источники являются более дорогими и могут быть технологически непригодными.

Словацкая сторона сообщила, что в ближайшие часы и дни будут продолжаться интенсивные переговоры на самом высоком политическом и профессиональном уровне. Однако подробности предложенного решения пока не раскрыты.

После полномасштабного вторжения России в Украину Венгрия и Словакия получили исключения из общеевропейского запрета на импорт российской нефти. Однако Киев недавно решил прекратить транзит нефтепродуктов компании «Лукойл» через нефтепровод «Дружба».

Украина настаивает, что по нефтепроводу продолжает поступать такое же количество нефти благодаря другим российским компаниям. Венгрия и Словакия утверждают, что решение Киева угрожает их энергетической безопасности.

Ранее премьер Словакии Роберт Фицо раскритиковал украинские санкции против российской нефтяной компании «Лукойл», заявив, что это негативно повлияет на словацкий нефтеперерабатывающий завод Slovnaft.

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