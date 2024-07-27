Низка столичних автобусів та тролейбусів на вихідних змінять маршрут

07:18, 27 липня 2024
Зміни у русі громадського транспорту через продовольчі ярмарки заплановані на 27-28 липня.
Через заплановані продовольчі ярмарки на вулицях Миколи Закревського, Кубанської України, Йорданській, Академіка Шалімова й Татарській 27 та 28 липня змінюється маршрут кількох автобусів і тролейбусів у Києві. Про це повідомляє КП «Київпастранс».
Перелік змін
27 липня:
- Автобус №2: від вул. Вахтанга Кікабідзе до просп. Відрадного за власним маршрутом, далі бульв. Вацлава Гавела (без заїзду на просп. Відрадний, вул. Академіка Шалімова та вул. Академіка Стражеска) – вул. Віталія Скакуна, далі за власним маршрутом.
- Автобус №33: вул. Академіка Кухаря – вул. Кіото – вул. Мілютенка – просп. Лісовий – вул. Космонавта Поповича до вул. Кубанської України – вул. Космонавта Поповича – просп. Лісовий – вул. Мілютенка – вул. Кіото – просп. Броварський – вул. Академіка Кухаря.
- Автобус №63: від ст. м. «Червоний Хутір» до вул. Кубанської України.
- Автобус №81: вул. Академіка Кухаря – вул. Кіото – вул. Кубанської України – просп. Лісовий – вул. Космонавта Поповича до вул. Кубанської України – вул. Космонавта Поповича – просп. Лісовий – вул. Кубанської України – вул. Кіото – просп. Броварський – вул. Академіка Кухаря.
- Автобус №101: від ст. м. «Почайна» до просп. Червоної Калини за власним маршрутом, далі – вул. Рональда Рейгана – вул. Миколи Закревського, далі за власним маршрутом.
- Тролейбус №34: від вул. Північної до просп. Степана Бандери.
28 липня:
- Автобус №31: ст. м. «Політехнічний інститут» – просп. Берестейський – вул. Богдана Гаврилишина – вул. Довнар-Запольського – вул. Дегтярівська – вул. Білоруська – вул. Деревлянська – вул. Юрія Іллєнка – вул. Академіка Ромоданова – вул. Загорівська – вул. Князя Володимира Мономаха – вул. Татарська.
КП «Київпастранс» перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати зміни під час планування своїх маршрутів.
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