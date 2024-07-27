В Винницкой области столкнулись две легковушки: погибла семейная пара, 10-месячного младенца госпитализировали

В результате ДТП погибла семейная пара из Daewoo, их ребенок, а также водитель с пассажиркой Volkswagen госпитализированы.

В Немировском районе произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли два человека, а еще трое получили травмы. Полиция начала уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения. Об этом сообщила полиция Винницкой области.

По предварительным данным, водитель автомобиля Daewoo Lanos, 37-летний житель Кривого Рога, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем Volkswagen Golf, которым управлял 54-летний житель Черновицкой области.

В результате аварии водитель и 35-летняя пассажирка Daewoo погибли на месте происшествия. Их десятимесячный ребенок был госпитализирован с травмами. Кроме того, пострадали водитель Volkswagen Golf и 53-летняя пассажирка этого автомобиля.

Следственные органы проводят досудебное расследование по статье 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, повлекшее смерть). Сейчас устанавливаются все обстоятельства и окончательные причины ДТП.

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