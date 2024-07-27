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«Ближе к Третьей мировой войне со времен Второй мировой войны», – Трамп о риске победы Харрис на выборах

08:12, 27 июля 2024
Трамп предупреждает о риске третьей мировой войны, если проиграет выборы 2024 года.
«Ближе к Третьей мировой войне со времен Второй мировой войны», – Трамп о риске победы Харрис на выборах
Источник фото: LB.ua
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Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что конфликты на Ближнем Востоке могут привести к третьей мировой войне, если он не победит на президентских выборах 2024 года. Об этом сообщает FOX News.

Эти заявления Трамп сделал во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в своей резиденции Мар-а-Лаго. Нетаньяху прибыл во Флориду после встреч с президентом Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис в Вашингтоне.

На встрече в Мар-а-Лаго Трамп заявил журналистам, что Камала Харрис имеет слабые позиции по Ближнему Востоку и выразил обеспокоенность, что конфликт между Израилем и ХАМАС в Газе может перерасти в более широкий региональный конфликт, если она станет президентом. Байден недавно объявил, что не будет добиваться переизбрания.

«Посмотрим, как будет дальше. Но если все получится, если мы победим, это будет очень просто. Все получится. И очень быстро», - сказал Трамп. «Если мы этого не сделаем, вы получите большие войны на Ближнем Востоке. И, возможно, Третья мировая война. Вы сейчас ближе к Третьей мировой войне, чем когда-либо со времен Второй мировой войны. Мы никогда не были так близко, потому что страной управляют некомпетентные люди».

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