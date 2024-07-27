Генераторы, зарядные станции и солнечные панели станут доступнее, – в ГТС рассказали почему

Оборудование для энергетической безопасности с 27 июля освобождается от уплаты пошлины и НДС.

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Государственная таможенная служба Украины сообщила, что с 27 июля вступают в силу новые изменения, которые освобождают от уплаты таможенных платежей товары, необходимые для энергетической безопасности страны. Таким образом, на период действия военного положения в Украине в Украину без налогов и сборов можно будет ввозить зарядные станции, генераторы и солнечные панели.

«С 00:00 час. 27 июля, вступают в силу Законы Украины № 3853-IX и №3854-IX от 16.07.2024, которые предусматривают применение освобождения от уплаты таможенных платежей при ввозе отдельных видов товаров», - говорится в сообщении.

Законы предусматривают освобождение от уплаты пошлины и НДС для следующего оборудования:

электрогенераторное оборудование;

оборудование для ветро- и солнечной генерации;

аккумуляторы (кроме аккумуляторов малой мощности).

Кроме того, перечень товаров, освобожденных от таможенных платежей, включает оборудование для изготовления средств противодействия техническим разведкам и ремонта машин механизированного разминирования. В частности, это:

тактические наушники специального военного назначения;

антидронные ружья и другие средства радиоэлектронной борьбы;

комплектующие для организации собственного производства и ремонта машин механизированного разминирования;

оборудование для изготовления активных средств противодействия техническим разведкам.

Также льготный ввоз распространяется на товары, перемещаемые на таможенную территорию Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

Таможенная служба подчеркнула, что эти изменения важны для населения, поскольку они позволят ввозить электрогенераторы, инверторы, литий-ионные аккумуляторы и зарядные станции на их основе, а также солнечные панели для ремонта и расширения мощности действующих солнечных электростанций без дополнительных расходов на налоги.

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