В Киевской области горела частная пекарня

В селе Любарти вспыхнула пекарня.

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В воскресенье, 28 июля, в с. Любарцы Бориспольского территориального общества произошел пожар.

Как сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области, горело помещение в пекарне.

«Пожар ликвидирован в 12:20 на площади 500 кв. м. На месте вызова работало 15 человек личного состава и 4 единицы техники», - заявили пожарные.

В ГСЧС добавили, что причина пожара устанавливается.

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